Essen: Jugendliche finden menschlichen Schädel – Polizei steht vor grausigem Rätsel

Horror-Fund in Essen!

Am Montag (19. August) entdeckten Jugendliche in Essen-Bergeborbeck einen Schädel. Sofort alarmierten sie die Polizei. Wie die Ermittler auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigten, geht man davon aus, dass es sich um einen menschlichen Schädel handelt.

Menschlicher Schädel in Essen entdeckt

Der grausige Fund lag auf einem Brachgelände an der „Alte Bottroper Straße“, als die Teenager gegen 16 Uhr darauf stießen. Wie ein Pressesprecher der Essener Polizei gegenüber DER WESTEN mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Schädel schon mehrere Monate oder gar noch länger dort befunden haben muss.

Jetzt stellen sich den Beamten mehrere unschöne Fragen – wie beispielsweise: „Wo ist der restliche Körper?“ Die Informationslage ist noch extrem dünn. Man weiß nicht, ob der Schädel einem Mann oder einer Frau zuzuordnen ist. Und über eine potentielle Todesursache kann man bisher noch nicht einmal spekulieren.

Wo ist das dazugehörige Skelett?

Nach Informationen von DER WESTEN durchsuchten Polizeibeamte am Dienstag (20. August) auch das Waldstück, das an den Fundort angrenzt – in der Hoffnung, vielleicht noch weitere Überreste zu finden. Wenn sich Schädel und Skelett möglicherweise weit von einander entfernt befinden, ist das natürlich eine weitere Frage, die die Ermittler klären müssen.

Polizeibeamte untersuchen den Fundort des Schädels. Foto: Justin Brosch

Der Schädel soll nun auf potenzielle DNA-Proben untersucht werden. Dann wird sich zeigen, ob die Polizei hier Licht ins Dunkel bringen kann.