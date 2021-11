Duisburg: Mann will im Kiosk einkaufen – als der Verkäufer ihn auf dieses Detail hinweist, ergreift er sofort die Flucht! Jetzt sucht die Polizei nach ihm

Duisburg. Ärger in Duisburg! Ein Mann hat in einem Kiosk einkaufen wollen. Doch als der Verkäufer ihn auf ein wichtiges Detail hingewiesen hat, nahm der Mann seine Beine in die Hand und floh.

Jetzt sucht die Polizei Duisburg mit Hilfe eines Fotos nach dem Mann. Hast du ihn gesehen?

Duisburg: Ärger am Kiosk! Dieses Detail lässt Kunden flüchten

Duisburg: Ein Mann hat an einem Kiosk mit Falschgeld bezahlen wollen. (Archiv) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Gleich zwei Mal soll der Unbekannte an diesem Tag an der Trinkhalle eingekauft haben. Um seine Waren zu bezahlen, hatte er beide Male einen Zwanzig-Euro-Schein über den Tresen gereicht.

Doch der 24-jährige Verkäufer weigerte sich, diesen anzunehmen. Denn bei genauem Hinsehen handelte es sich bei dem Schein um Falschgeld. Als der Mitarbeiter den Täter an der Bude mit der Blüte konfrontierte, rannte dieser eilig davon.

Jetzt sucht die Polizei den Unbekannten, der Falschgeld in Umlauf gebracht hat.

Polizei Duisburg sucht Mann – ER soll Falschgeld in Umlauf gebracht haben

Duisburg: Hast du diesen Mann gesehen? Foto: Polizei Duisburg

Kannst du helfen? So sieht er aus:

schlanke Figur

dunkle Kleidung

schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose, dunkle Schuhe mit weißer Sohle

Die Polizei Duisburg fahndet nach diesem Mann, der Falschgeld in Umlauf gebracht hat. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg: Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Duisburg

So erreichst du die Polizei Duisburg

Hast du diesen Mann gesehen? Dann wende dich an die Polizei Duisburg. Die Beamten wollen wissen: „Wer erkennt den Mann auf den Fotos oder kann andere Hinweise zu den Taten geben?“ Wenn du dich angesprochen fühlst, erreichst du das Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0203/2800.

Der Mann hatte bereits am 20. November 2020 versucht, die Blüte in Duisburg an den Mann zu bringen. Das Fahndungsfoto veröffentlichte die Polizei Duisburg erst rund ein Jahr später am 11. November. (vh)