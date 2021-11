Duisburg: Wegen klirrender Kälte – DVG hat wichtige Botschaft

Duisburg. Winter-Einbruch im Herbst: Weil die Nächte immer kälter werden, ändert sich etwas in Duisburg am Hauptbahnhof.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat ein wichtiges Anliegen an alle Fahrgäste und hofft dafür auf deren Unterstützung.

Duisburg: Für die Wintermonate hat die DVG ein Anliegen an alle Fahrgäste. (Symbolbild) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Duisburg: Bittere Kälte – am Hauptbahnhof gibt es eine Änderung

Genau genommen an der U-Bahnstation Duisburg-Hauptbahnhof an der Ecke Ostseite/Mülheimer Straße/Ecke Neudorfer Straße. Dort existiert eine Zwischenebene, die während der Betriebsruhe eigentlich geschlossen ist. Zu finden ist sie am Ende des Fußgängerbereichs an der Bushalle.

Duisburg: Die DVG macht eine wichtige Ankündigung. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Doch jetzt öffnet die DGV genau diese Zwischenebene durchgehend – und zwar für obdachlose Menschen. Sie können dort in der bevorstehenden klirrenden Winterkälte einen Unterschlupf finden.

--------------------------------

Schlafplätze für Obdachlose in Duisburg:

Beheizte Schlafplätze gibt es in der Notübernachtungsstellen

Für Männer: Wolfgang-Eigemann-Haus, Ruhrorter Straße 124-126

Für Frauen: Paul-Rücker-Str. 52

Hinweise auf obdachlose Personen, die Hilfe brauchen, kannst du telefonisch übermitteln

Die Fachstelle für Wohnungsnotfälle erreichst du unter den Rufnummer (0203) 2838870 oder über Call-Duisburg (0203) 94000

--------------------------------

Auch tierische Begleiter sind dort erlaubt, „solange sie ihr 'Geschäft' nicht in der Station verrichten“, verkündet die DVG bei Facebook. Diese Regelung gelte bis zu einer „deutlichen Wetterbesserung“, so das Unternehmen.

Duisburg: DVG mit wichtiger Bitte

Damit möglichst viele Menschen vom Unterschlupf erfahren, wendet sich die DVG mit einer dringenden Bitte an alle Fahrgäste: „Bitte weitersagen, falls ihr jemanden frieren seht.“

--------------------------------

Viele Duisburger kündigen dafür ihre Unterstützung an. Die Aktion stößt auf Begeisterung: „Klasse, dass ihr das macht. Das Beispiel sollte Schule machen, ihr habt Respekt verdient“, kommentiert ein Mann den Beitrag der DGV. (vh)

