Zoo Duisburg bringt beliebte Attraktion zurück – mit einem süßen Zuschauer-Liebling

Der Zoo Duisburg lockt Besucher mit einem Zuschauer-Liebling in den Tierpark. (Archivbild)

Duisburg. Der Zoo Duisburg begeistert mit dem Foto eines künftigen Zuschauer-Lieblings und bringt gleichzeitig eine beliebte Attraktion zurück.

Der Zoo Duisburg teilte ein Bild von einem ganz besonders kuscheligen Tierbaby und verzückt damit das ganze Netz. Bald kannst du es sogar selbst sehen!

Zoo Duisburg: Schnappschuss von grauem Fellknäuel verzückt

Ein kleiner, süßer, grauer Fellknäuel, der mit seinen schwarzen Augen interessiert in die Kamera blickt. Bei so einem Anblick kann man nur dahinschmelzen.

„Zugegeben – ganz so klein wie hier auf dem Bild von Ende Juni ist unser Yuma nicht mehr“, schreibt das Social Media-Team des Zoos. Doch das ist ganz egal, denn das Bild des Koala-Babys hat sich jetzt schon gelohnt!

Das ist der Zoo Duisburg:

1934 gegründet

Mehr als 100 Mitarbeiter

Insgesamt 6862 Tiere im Zoo Duisburg

Bekannt u.a. für sein Delfinarium

Jährlich rund eine Million Besucher

Zoo Duisburg: Das Koala-Baby kannst du dir jetzt ansehen

„Dennoch ist das öffentliche Koalawiegen – das jetzt wieder jeden Sonntag und Mittwoch um 11.00 Uhr stattfindet – immer wieder ein spannendes Erlebnis. Hier lernt ihr alle unsere Koalas kennen und könnt sie bei eurem nächsten Besuch somit vielleicht sogar schon selbst unterscheiden. Zudem erzählen euch unsere Pfleger viel Interessantes über unsere australischen Schützlinge“, verkündet der Zoo auf seiner Facebook-Seite.

Das Netz kann sich vor Niedlichkeit kaum mehr auf den Sitzen halten.

Zoo Duisburg: Erleichterung im Netz über den guten Zustand der Tiere

„Immer wieder schön zu sehen und zu hören das es allen gut geht“, schreibt ein Nutzer unter den Post.

„Kuscheltier klammert sich an Kuscheltierchen“, kommentiert eine andere Nutzerin voller Freude und eine andere Nutzerin bestätigt: „Du bist ein süßer kleiner Pummel!“ Und auch andere Nutzer teilen ihre Begeisterung in Form von GIFs und Emojis.

Aber wer kann schon bei so einem süßen Koala-Blick widerstehen?! (ali)

