Duisburg: IS-Kämpfer Tarik S. in U-Haft – jetzt packt seine alte islamische Gemeinde aus!

Duisburg steht nach der Festnahme von Tarik S. (29) am Dienstag (24. Oktober) noch immer unter Schock. Nicht auszudenken, welcher Katastrophe das Ruhrgebiet möglicherweise entgangen ist. Denn der verurteilte IS-Kämpfer soll nach Informationen des Bundeskriminalamts (BKA) einen Anschlag auf eine Pro-Israel-Demo geplant haben.

Nach dem Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes auf die mutmaßlichen Pläne des 29-Jährigen schickten die Behörden das SEK nach Duisburg. Die Spezialkräfte überwältigen den Deutsch-Ägypter daraufhin in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Dellviertel. Alle aktuellen Entwicklungen in dem Fall kannst du hier nachlesen >>> Auf Anfrage von DER WESTEN hat das Islamische Zentrum in Bielefeld über Tarik S. gesprochen. Mitglieder des Kulturvereins hatten vor zehn Jahren erstmals beunruhigende Tendenzen wahrgenommen.

Duisburg: Islamisches Zentrum spricht über Tarik S.

Damals hatte Jürgen Schmidt ein Interview über Tarik S. veröffentlicht. Der Kassenwart des Islamischen Zentrums Bielefeld beschrieb, wie der junge Mann sich damals immer mehr zurückgezogen und mit einer kleinen Gruppe falschen Lehren hinterherlief. Das Islamische Zentrum versuchte, zu intervenieren. Bis auf Tarik S. habe man alle wieder von der schiefen Bahn leiten können. Im Islamischen Zentrum vermutet man, dass ein Ereignis ihn schließlich radikalisiert haben könnte. Welches das ist, erfährst du hier >>>

Jürgen Schmidt ist mittlerweile nicht mehr Teil der Gemeinde. Nach Angaben des Islamischen Zentrums sei er nicht mehr in den Vorstand gewählt worden und habe sich dann zurückgezogen. „Warum, hat er uns nicht erläutert“, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN. Die Gemeinde stehe allerdings voll hinter den Ausführungen des damaligen Kassenwarts. „Wir distanzieren uns von den Handlungen von Herrn S. (Anm. d. Redaktion: gemeint ist Tarik S.). Aus diesem Grund haben wir ihm ein Hausverbot erteilt.“

Hat Tarik S. noch Verbindungen zu islamischen Zentrum?

Man sei in Bielefeld schockiert von den aktuellen Nachrichten. „Uns liegt es an ein friedliches Miteinander, darauf beruht unsere ganze Arbeit“, stellt das Islamische Zentrum klar.

Jegliche Verbindungen zu seiner alten Gemeinde seien gekappt. Nach dem Wissensstand der Verantwortlichen habe kein Mitglied Kontakt zu dem 29-Jährigen. „Ob Besucher der Gemeinde, die aber keine Mitglieder sind, Kontakt haben, können wir nicht sagen.“

