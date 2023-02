Duisburg: Bewohner sagen DAZU nein – „Gemeinsam als Zeichen“

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: Die „One Billion Rising“-Demo startet am Dienstag (14. Februar) in der Innenstadt von Duisburg. Um 15.00 Uhr werden sich hier zahlreiche Stadtbewohner zwischen dem Citypalais und dem Forum auf der Königsstraße einfinden und gemeinsam tanzen und singen.

+++ Duisburg: Krebskranke Mutter muss 12 OPs durchstehen – und weiter zittern: „Tat sehr lange weh“ +++

Das Ganze hat einen wichtigen Hintergrund. Denn bei One Billion Rising geht es darum, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Auch in diesem Jahr wird eine regionale Größe aus Duisburg dabei sein – und bisher nie da gewesener Besuch.

Duisburg: Tanzdemo One Billion Rising

Die Tanzdemo „NEIN zu Gewalt an Frauen und Mädchen“ wird etwa eine Stunde – bis 16.00 Uhr – dauern. Die Stadt beteiligt sich damit an der globalen Initiative „One Billion Rising“, die es seit 2012 gibt. 2023 sind es schon zehn Jahre, dass sich auch Duisburg in diesem Rahmen für Frauen und Mädchen starkmacht.

Dafür steht „One Billion“:

Die eine „Milliarde“ deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung wird.

Mittlerweile beteiligen sich über 200 Länder weltweit an der Demo.

Die Aktion des Runden Tisches „Gewaltschutzgesetz für Duisburg“ findet in diesem Jahr unter dem Motto „Rise For Freedom“ statt. Es geht nicht nur um die Gewaltprävention, sondern auch um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

+++ Duisburg: Frau unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt – hier landet sie in der Zwangsprostitution +++

„Tanzen und singen wir gemeinsam als Zeichen gegen Gewalt“

Nachdem die Veranstaltung coronabedingt die vergangenen zwei Jahre lediglich virtuell stattfinden konnte, geht es diesen Dienstag auch wieder auf dem Platz zwischen Forum und Citypalais rund. Mit dabei ist in diesem Jahr auch wieder die Duisburger Sängerin Anja Lerch. Eine tänzerische Einlage gibt es erstmals vom ADTV Tanzhaus. Die Gruppe wird den Tanz zum Song „Break the chain“ anleiten. Denn alle Versammelten sollen mittanzen.

Mehr Nachrichten:

„Tanzen und singen wir gemeinsam als Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“, feuert auch das Mädchenbildungszentrum Mabilda e.V. aus Hamborn die Duisburger auf Instagram an. Jeder, der will, kann sich dazugesellen.