Hund in Duisburg macht Halterin Angst und lässt Tierheim verzweifeln – dann geschieht das Unglaubliche

Dieser Hund war ein äußerst schwerer Fall für das Tierheim Duisburg. Mit seinem Verhalten verängstigte er nicht nur seine ehemalige Halterin, sondern jagte auch alle potenziellen Interessenten davon.

Lange Zeit sah es gar nicht gut aus für den Hund im Duisburger Tierheim. Ein Zuhause fand er hier nicht und auch nirgendwo sonst. Doch dann kam die überraschende Wende.

Duisburg: Hund aus Angst im Tierheim abgegeben

Erinnert ihr euch noch an „Greg“ aus dem Tierheim Duisburg? Der arme Rüde kam unfreiwillig in die Obhut der Mitarbeiter. „Seine Besitzerin war mit ihm überfordert und hatte Angst vor ihm“, denken diese in einem Facebook-Beitrag zurück. Darum gab sie ihn einfach im Tierheim ab.

„Der hübsche Rüde war zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig, brauchte viel Beschäftigung und vor allen Dingen Menschen und ein Zuhause, das ihm Halt bietet, und wo er seine Besitzer als ‚Fels in der Brandung‘ sehen konnte. All dies traf dort aber nicht zu“, wie die Tierheimmitarbeiter schnell feststellten.

Hund wird zum Problem

Greg war „schwer kontrollierbar“ und nur wenige konnten überhaupt zu ihm. „Leider gab es auch einen Beissvorfall“. Der Vierbeiner war sehr nervös, kam einfach nicht zur Ruhe. Ein stabiles Umfeld und ein neues Zuhause – das war es, was er dringend benötigte. Doch wollte ihn einfach keiner mitnehmen. „So zogen die Jahre ins Land.“

Im Tierheim hatte Greg zwar Bezugspersonen, doch hätte er dringend einen wirklichen Partner gebraucht. Eines Tages erbarmte sich seine ehemalige Spaziergängerin und nahm ihn bei sich auf. Hier verinnerlichte er auch endlich das Sprichwort „in der Ruhe liegt die Kraft“, wie das Tierheim passend auf Facebook anmerkt.

Mittlerweile tollt er zu Hause im Garten herum, ist immer dabei und hält aber auch mal Abstand, wenn Besuch da ist. Greg, oder auch liebevoll Gregi genannt, ist mittlerweile 14 Jahre alt und leicht ergraut, aber sehr glücklich in seinem Zuhause. „6er im Lotto, Jackpot, happy end, was auch immer“, freut sich sein früheres Tierheim Duisburg wirklich sehr darüber. Der „liebe ausgeglichene Gentleman“ ist endlich angekommen und kann seinen ruhigen Lebensabend genießen.