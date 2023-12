Duisburg: Herrenloser Hund verbreitet Angst und Schrecken – schon 7 Tiere tot

Viele Katzenfans werden dem wahrscheinlich nicht zustimmen können, aber der Hund gilt als bester Freund des Menschen. Wer Besitzer eines solchen Vierbeiners ist, der lässt diesen gerade beim Gassigang nicht aus den Augen und weiß in der Regel über jeden seiner Schritte Bescheid.

Doch in Duisburg treibt derzeit ein herrenloser Hund sein Unwesen. Er trägt weder ein Halsband noch scheint man ihn sonst irgendwie identifizieren und zu seinem Besitzer zurückbringen zu können. Leider sorgt der Vierbeiner derzeit aber für alles andere als Mitleid. Denn in Duisburg verbreitete er in dieser Woche Angst und Schrecken. Der bittere Grund: Der Tod von mindestens sieben Tieren geht bereits auf sein Konto.

Herrenloser Hund in Duisburg unterwegs

Am Montagnachmittag (11. Dezember) hatte ein Anwohner den einsamen Hund erstmals auf dem Hirtenhof im Stadtteil Ehingen gesichtet. Es soll sich bei dem Tier um einen weißen Husky handeln, „herrenlos und ohne Halsband“.

Aber bei dieser Begegnung der wohl eher selteneren Art soll es nicht allein geblieben sein. Denn nur kurze Zeit später sollten drei tote Hühner auf dem Hof gefunden werden. Anwohner aus Duisburg hatten schnell einen Verdacht.

Todes-Drama nimmt kein Ende

So vermuteten sie, dass es sich bei dem herrenlosen Tier um einen vermissten weißen Husky handelte, der in Duisburg-Meiderich entlaufen sein soll. Der Anwohner, der die beängstigende Beobachtung machte, war sich allerdings sicher: „Der Hund, über den geschrieben wurde, war es nicht“, gab er im Gespräch mit DER WESTEN an.

Nur Tage später musste der Anwohner auch immer wieder die Zahl der toten Hühner revidieren. „Leider wurden am Dienstag noch 3 weitere tote Hühner gefunden, sodass die Anzahl der gerissenen Hühnern auf 7 anstieg“, erklärte er gegenüber dieser Redaktion. Auch andere Kleintiere könnten jetzt in Gefahr sein. Bleibt abzuwarten, ob sich das Rätsel um den einsamen Hund in Duisburg ohne weitere Opfer lösen lässt.