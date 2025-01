Duisburger seit 6 Jahren auf Kreuzfahrten unterwegs – „Kaum auf See, freue ich mich auf Zuhause“

Es klingt fast wie der Stoff, aus dem die ZDF-Serie „Das Traumschiff“ gemacht ist: Ein bodenständiger Mann aus NRW, der vom Landrattenleben auf den weiten Ozean aufbricht. Doch Daniel Angerhausen ist kein Schauspieler, sondern ein echter Seebär – und das seit sechs Jahren.

Der Duisburger lebt mit einem Fuß fest an Land und mit dem anderen auf hoher See. Und während er von exotischen Orten träumt, zieht es ihn nach jeder Reise doch immer wieder zurück in die Heimat, wie die „WAZ“ betonte.

Duisburg: Kreuzfahrt-Job seit 2019 – Mann segelt um die Welt

Seit 2019 segelt er um die Welt – Karibik, Norwegen, Skandinavien, Ostsee. Jeden Tag ein neuer Hafen, jede Woche ein neues Abenteuer. Als „Guest Commerce Manager“ sorgt er für alles, was mit den Gästen zu tun hat, aber nichts mit klassischer Hotellerie. Ausflüge, das Casino, der Spa-Bereich – all das liegt in seinen Händen. Ein Traumjob, sagen viele. Doch wer genau hinschaut, merkt: Es ist auch ein Leben auf hoher See, das seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringt.

Die erste Begegnung mit diesem Leben auf den Ozeanen? Ein zufälliger Abend vor sieben Jahren, als Daniel mit seinem Sohn Louis zusammen die Sendung „Verrückt nach Meer“ im Fernseher anschaltete. Da „keimte ein kleiner Samen, der immer größer wurde“, erzählt er schmunzelnd.

Und plötzlich war der Gedanke, auf einem Kreuzfahrt-Schiff zu arbeiten, alles andere als verrückt – er wurde zur Realität. Der Mann aus Duisburg wagte den Sprung und trat seine erste Fahrt an. Der Job? Ein Sechstagewerk, jeden Tag voller neuer Herausforderungen und vielen verschiedenen Kulturen. Wer dachte, das Leben als Kreuzfahrt-Offfizier sei ein langweiliger Urlaub, hat sich kräftig geirrt.

Duisburg oder Meer? Daniel steht zwischen den Stühlen

Doch warum bleibt jemand, der im Herzen so verwurzelt ist, über Monate hinweg auf einem Schiff? „Kaum auf See, freue ich mich auch schon wieder auf meine Familie, auf meine Freunde, auf die Ruhe zu Hause“, gesteht Daniel. Doch was fasziniert ihn so an der Weite des Ozeans?

Vielleicht sind es die nächtlichen Gespräche mit Crewmitgliedern aus aller Welt oder die unbeschreibliche Freiheit, die einem der Horizont weit offenbart. Vielleicht ist es auch der zauberhafte Mix aus Abenteuer und Teamarbeit – an Bord funktioniert alles nur, wenn wirklich jeder, egal aus welchem Land oder Kulturkreis, Hand in Hand arbeitet.

„Wenn es nicht harmonisch funktionieren würde, dann würde ich mir wieder an Land etwas suchen“, sagt der 53-Jährige, um schnell hinzuzufügen, „aber ich bin froh, dass es so gut klappt. Die Zeit daheim habe ich dann voll und ganz zur Verfügung. Auch das hat was.“

Denn bleibt Duisburg für Daniel die wahre Heimat. Nach jedem langen Aufenthalt auf See, nach jedem weiteren Hafen, den er bereist hat, ist es der Niederrhein, der ihn ruft. „Der Niederrhein ist mein Heimathafen. Das war er schon immer und wird auch immer so bleiben“, erklärt er, mit einer Stimme, die von echter Liebe zur Heimat zeugt.

