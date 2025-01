Duisburg Hauptbahnhof: Stadt mit irrer Idee – jetzt werden Details bekannt!

Ob mit der Stadt-, der Straßenbahn oder eben mit dem Bus – in Duisburg kann man nicht nur mit dem Fahrrad, sondern mit allerlei anderen Verkehrsmittel von A nach B kommen. Und auch die vielen Fahrradstraßen helfen Sport-Fans an ihr Ziel zu kommen. Doch nun, bald könnt die NRW-Stadt mit einem ganz neuen Verkehrsmittel um die Ecke kommen.

Genau hier könnte es hoch in die Lüfte gehen, wie die „WAZ“ berichtete.

Duisburg: Gondeln statt Bus? Neues Verkehrsmittel ist geplant

Denn jetzt soll eine Seilbahn den Verkehr auf den Kopf stellen. Aber nicht irgendwo in den Alpen, sondern mitten im Ruhrgebiet und nicht als Touristenattraktion, sondern als echtes Verkehrsmittel! Denn Duisburg plant eine urbane Seilbahn. Und nach einer neuen Studie, die das Projektteam im Auftrag der Gebag erstellt hat, sieht es gar nicht so schlecht aus für die schwebenden Gondeln.

+++ Zoo Duisburg mit Mega-Projekt – für SIE wird es eine große Umstellung +++

Die Zahlen? Die sind zumindest schon mal positiv. „Unsere Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass bis zu 90 Prozent der Kosten durch Fördermittel abgedeckt werden könnten“, erklärt Jens Sperke von der Gebag.

Jetzt wird es spannend. Was unterscheidet diese Seilbahn von allen anderen eher Ideen, die schon mal gerne in die Schublade „Nicht machbar“ wandern? Eine ganze Menge! Zunächst einmal geht es nicht um eine „fliegende Attraktion“, sondern um echte, alltagstaugliche Mobilität.

Duisburg: Seilbahn liefert zahlreiche Vorteile

Die Seilbahn würde gleich mehrere bedeutende Stadtgebiete miteinander verbinden und könnte auf jeden Fall mehr Pendler transportieren, als ein Bus jemals bewältigen könnte.

Ein weiterer Vorteil: Das Transportmittel bräuchte viel weniger Personal als ein Busverkehr, so Stefan Christochowitz, Projektleiter der Duisburger Dünen und der Seilbahn. Und das ist genau der Punkt – in Zeiten, in denen Busfahrer schwer zu finden sind, könnte die Seilbahn die Lösung für ein wachsendes Problem bieten.

+++ Tierheim Duisburg erschüttert über „herzlose Tat“ auf Friedhof – „Wir sind fassungslos“ +++

Die Details sind faszinierend: Mit einer Strecke von 5,4 Kilometern, sieben Stationen und der Möglichkeit, ein Fahrrad mitzunehmen, könnte die Duisburger Seilbahn der absolute Gamechanger für den öffentlichen Nahverkehr werden. Und das Beste? In Spitzenzeiten geht’s im 30-Sekunden-Takt los – keine Wartezeiten, keine Eile, sondern entspanntes Schwingen über die Stadt!

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Die Frage, die bleibt: Wird diese Seilbahn tatsächlich abheben? Das Projektteam ist sich sicher, dass sie es schaffen könnte, aber wie bei jeder großen Vision müssen auch hier noch einige Hürden überwunden werden.

Und übrigens nicht nur in der Ruhrgebiet-Stadt wird über eine Seilbahn heiß diskutiert, sondern auch in anderen Städten in NRW. Welche das sind? Das kann man bei der „WAZ“ nachlesen.