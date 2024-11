Duisburg: Grundschülerin brutal zugerichtet! Polizei schnappt Jugendlichen – und beendet böse Gerüchte

Fürchterlicher Vorfall an der Grundschule GGS Sternstraße in Duisburg am Dienstagmittag (12. November). Nach Angaben der Polizei ist ein kleines Mädchen (9) gegen 13 Uhr von einem Jugendlichen brutal attackiert und verletzt worden.

Der Angriff geschah auf dem Weg zu einer Toilette, die sich auf dem Außengelände der Duisburger Schule befindet. Die Polizei fahndete mit einer Täterbeschreibung nach dem zunächst Unbekannten. Im Stadtteil kursierten derweil viele Gerüchte über. Zwei Tage nach der Tat konnte die Polizei Duisburg einen Tatverdächtigen schnappen – und äußerte sich auch zu den Gerüchten.

++ Schüsse in Duisburg – Mann liegt schwer verletzt auf der Straße ++

Duisburg: Schock nach Angriff auf Grundschülerin

Eltern, Lehrkräfte sowie Mitschülerinnen- und Schüler standen nach dem Angriff auf die Neunjährige unter Schock. In einem Schreiben der Schule, das der „WAZ“ vorliegt, hieß es am Dienstagabend in Richtung der Eltern: „Wir haben volles Verständnis, dass dies bei lhnen große Sorge auslöst. Auch wir sind schockiert über diesen Vorfall. Bitte helfen Sie uns, dass trotz aller Ängste und Unsicherheiten, die Situation nicht noch durch mögliche Gerüchte oder Halbwahrheiten verschlimmert wird.“

Mehr aus Duisburg: Hype um Dubai-Schokolade eskaliert! Luxus-Auto in Marxloh aufgebrochen

Zu dem Zeitpunkt kursierten Gerüchte, dass die Tat einen rechtsextremen Hintergrund haben könnte. Der Gedanke kam aufgrund der türkischen Staatsangehörigkeit des Opfers auf, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, was die Gerüchte wohl entkräften dürfte.

Polizei Duisburg schnappt Jugendlichen

So schnappte die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung sowie schnellen Ermittlungen einen Jugendlichen (15) mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit. Er ließ sich am Donnerstagvormittag (14. November) widerstandslos festnehmen. Der bereits bei der Polizei bekannte 15-Jährige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Mehr Themen:

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie den möglichen Motiven des Tatverdächtigen laufen derweil weiter. „Die Staatsanwaltschaft Duisburg prüft derzeit die Beantragung eines Haftbefehls“, erklärte die Polizei. Nach dem Vorfall hat auch die Duisburger Grundschule Konsequenzen gezogen. So wurden die Schultore nach Unterrichtsbeginn geschlossen. Kinder durften die Lehrertoiletten innerhalb des Gebäudes nutzen und sollen nicht mehr alleine auf die Toilette gehen.

Betroffene ähnlicher Übergriffe können sich jederzeit an den polizeilichen Opferschutz wenden, in Duisburg unter der Nummer: 0203 280 4254. Weitere Infos gibt es hier >>>