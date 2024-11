Schüsse in Duisburg – Mann liegt schwer verletzt auf der Straße

Polizei-Einsatz in Duisburg!

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstag (12. November) in Duisburg-Rheinhausen sind offenbar Schüsse gefallen. Die Polizei fand später an der Annastraße einen Mann (32), der mit einer schweren Schussverletzung am Boden lag.

Duisburg: Mann durch Schuss verletzt

Die Notrufe bei den Behörden gingen am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein. Noch ist die Informationslage sehr vage – aber immerhin kann die Polizei Duisburg bestätigen, dass der schwer verletzte 32-Jährige glücklicherweise nicht in Lebensgefahr schwebt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, weswegen auch eine Mordkommission eingerichtet wurde. Der Schütze ist allerdings noch flüchtig, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Zu Hintergründen oder Motiven gibt es noch keine Anhaltspunkte.

Wer am Tatabend rund um den Ort des Geschehens etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der 0203-2800 beim Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Ermittler melden.