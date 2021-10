Duisburg: Nach Großbrand in Pferdestall – Polizei fasst mutmaßliche Serientäter

Duisburg. Festnahme in Duisburg!

Nach einem Großbrand in einem Pferdestall fahndete die Kriminalpolizei Duisburg nach dem Täter. Nun ist ihr ein Erfolg geglückt.

Duisburg: Nach Großbrand in Pferdestell

Ende Juli diesen Jahres war es in Duisburg in einem Pferdestall am Sittardweg zu einem Großbrand gekommen. Die zwei unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und nach Diebesgut gesucht. Nachdem sie nicht fündig geworden waren, entzündeten sie einige Heuballen. Zuvor hatten sie bereits ein Auto in Duisburg-Rumeln aufgebrochen (DER WESTEN berichtete>>>).

Wie die Polizei Dortmund und die Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden bei den Taten zwei Jugendliche aufgezeichnet. Somit war davon auszugehen, dass die Jugendlichen für den Diebstahl und die Brandstiftung im Pferdestall verantwortlich waren. Dank Zeugen gelang im Abstand von einigen Tagen auch die Identifizierung der Verdächtigen anhand der Videoaufnahmen.

Duisburg: Täter wurden HIER erwischt

Etwa einen Monat nach dem Brand in Duisburg wurden die beiden Jugendlichen bei einem Einbruch in ein Geschäft für Autoteile auf frischer Tat von der Polizei erwischt. Ein Haftrichter erließ damals Haftbefehl gegen die Täter.

Es liegen weitere Straftaten vor, für die die Beschuldigten als „dringend tatverdächtig“ gelten, so die Polizei Duisburg. Einer der Jugendlichen soll in einem Ferienlager in Norddeich in eine Grundschule eingebrochen sein und dort unter anderem eine EC-Karte gestohlen haben. Später hob er mit dieser 200 Euro ab. Dabei wurde er von einer Kamera aufgezeichnet. Außerdem brach er gleich doppelt in das Gebäude eines Bauunternehmers auf der Duisburger Straße in Krefeld ein. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni und am 9. Juli soll er dort eingestiegen sein und Fahrzeugschlüssel gestohlen haben.

Die Ermittlungen bei der Duisburger Kriminalpolizei sind nun so gut wie abgeschlossen. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. (gb)