Duisburg: Frau wird vermisst – Suche auf Essen und Mülheim ausgeweitet

Die Polizei Duisburg bitten um Hilfe aus Essen und Mülheim bei der Suche nach einer Vermissten aus Duisburg.

Die Frau könnte mittlerweile schon weit gekommen sein. Allerdings könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden, darum ist Schnelligkeit gefragt.

Duisburgerin verschwindet aus Seniorenheim – Essen und Mülheim gefragt

Am Mittwochabend (13. September) um 19 Uhr ging die 74-jährige Anna-Maria K. vom Seniorenheim an der Bonhoefferstraße in Duisburg-Meiderich aus los und kam seither nicht wieder.

Mithilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln könnte sie schon weit gekommen sein. Darum bittet die Polizei auch Zeugen in Essen und Mülheim um Mithilfe. Dort könnte sich die Seniorin ebenfalls aufhalten.

Polizei sucht mit Foto

Problematisch ist allerdings, dass sich Anna-Maria K. in der Gegend um das Seniorenheim herum überhaupt nicht auskennt. Die Polizei befürchtet daher, sie könnte sich ebenso in einer hilflosen Lage befinden wie eine bereits seit Montag (11. September) vermisste Dortmunderin.

Hier ein Foto der Vermissten aus Duisburg. Foto: Polizei Duisburg

Die Seniorin ist etwa 1,60 groß, schlank und hat schulterlange dunkelblonde Haare. An Kleidung könnte sie noch ein graues Oberteil und eine Stoffhose in der Farbe Oliv tragen, dazu vermutlich ihre Brille.

Falls du Anna-Maria K. gesehen haben solltest, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0203/2800 bei der Duisburger Polizei oder unter dem Polizeinotruf 110.

