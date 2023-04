Duisburg: Wende nach Blutbad im Fitnessstudio – Opfer mit überraschender Aussage

Überraschende Wende in Duisburg! Jetzt hatte die Polizei gerade Hinweise auf ein Motiv des Täters entdeckt – da ändert sich schon wieder alles. Nach der Bluttat in einem Duisburger Fitnessstudio am Dienstag (18. April) herrscht erneut Ungewissheit.

Denn die Aussagen der vier Opfer passen nicht mehr zu der bisherigen These, dass der Täter zielgerichtet angriffen und es auf einen Mann abgesehen hatte.

Neue Erkenntnisse aus Duisburg

Nach der Messerattacke im John Reed in der Duisburger Altstadt am Dienstagabend herrscht weiterhin wenig Klarheit. Der Mann, der in den Duschen der Herrenumkleide auf mehrere Personen eingestochen hatte, konnte bisher nicht gefasst werden. Dafür konnte eine Überwachungskamera den mutmaßlichen Täter erfassen, der nach der Attacke in Richtung Steinsche Gasse geflüchtet war.

Dabei hatte er es nicht einmal besonders eilig, wie die „WAZ“ berichtet. Denn statt zu rennen, lief er gemäßigt die Straße entlang. Ein Foto von ihm kannst du hier sehen. Auf diesem konnten ihn nun auch alle vier Opfer identifizieren. Allerdings bringen ihre Aussagen den Ermittlungsstand der Polizei durcheinander.

So soll der Täter aussehen:

25-35 Jahre alt

Normale Statur

Schwarzer, ungepflegter Vollbart

Schwarze Jacke, blaue Jeanshose, schwarze Schuhe mit weißem Sohlenrand, schwarze Baseballkappe

Dunkler Rucksack

Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 2.000 Euro auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt, wie die „WAZ“ berichtet.

Opfer kennen Täter nicht

Ein Opfer schwebt immer noch in Lebensgefahr. Jedoch konnten die Ermittler die vier Verletzten bereits befragen und haben dabei eine überraschende Feststellung gemacht, die wieder alles auf den Kopf stellt. „Alle geben unisono an, dass sie den Täter nicht gekannt haben“, sagt Polizeisprecher Stefan Hausch.

Diese Erkenntnis spricht gegen die bisherige Theorie, dass der Täter gezielt einen der vier Männer hatte angreifen wollen. Somit ist das Motiv des Flüchtigen wieder unbekannt und die Polizei tappt weiterhin im Dunklen. Darum sollten sich Zeugen dringend melden, vor allem, wenn sie den Täter gesehen haben sollten. Hinweise nimmt die zuständige Mordkommission unter der Telefonnummer 0203 280 0 entgegen.