Duisburg: Feuer-Drama in Mehrfamilienhaus – Bewohner schreien am Fenster um Hilfe!

In Duisburg ereigneten sich dramatische Szenen. Am Freitag (15. November) ist in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 22.35 Uhr über den Brand informiert und machte sich sofort auf den Weg zum Einsatzort.

Als die ersten Feuerwehrkräfte das Mehrfamilienhaus auf der Sedanstraße in Duisburg-Hochfeld erreichten, befanden sich Teile einer Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits im Vollbrand. Entsprechen war die Lage unübersichtlich. Mehrere Anwohner lehnten sich aus dem Fenster und riefen verzweifelt um Hilfe.

Duisburg: 26 Bewohner konnten gerettet werden

Die Rettungskräfte der Feuerwehr Duisburg leiteten sofort die Menschenrettung ein. Mit zwei Drehleitern und über den Treppenraum konnten insgesamt 26 Bewohner aus dem brennenden Haus gerettet werden.

Die Feuerwehr löscht den Wohnungsbrand in dem Mehrfamilienhaus in Duisburg. Foto-Credit: Justin Brosch Foto: Justin Brosch

Alle Bewohner wurden zusätzlich noch von mehreren Notärzten und einem leitenden Notarzt betreut. Elf der geretteten Anwohner benötigten zusätzliche medizinische Unterstützung. Die restlichen Bewohner wurden in einem DVG-Bus untergebracht.

Um den Brand zu löschen, befanden sich ungefähr 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort in Duisburg. Zusätzlich hat die Polizei den Bereich um das Wohngebäude großräumig abgesperrt.

Ursache ist bisher noch nicht bekannt

Der Einsatz der Feuerwehr Duisburg dauerte bis tief in die Nacht an. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus breitete sich so stark aus, dass die Feuerwehr lange benötigte, um den gesamten Brand zu löschen.

Wie die Feuerwehr berichtete, gebe es noch keine Informationen zu einer möglichen Brandursache. Die zuständigen Einsatzkräfte ermitteln noch, wie es zu dem furchtbaren Brand in dem Mehrfamilienhaus in Duisburg kommen konnte.