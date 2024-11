Sparkasse in NRW: Plötzlich kein Bargeld und keine Kartenzahlung möglich – Kunden kalt erwischt

Die einen setzen – wie viele Deutsche – immer noch auf das gute alte Bargeld. Andere erledigen ihre Einkäufe längst per Kartenzahlung. Doch für die Kunden einer Sparkasse in NRW ist plötzlich beides nicht mehr möglich! Und auch sonst sind alle Geldgeschäfte lahmgelegt. Wie kann da sein?

Ausgerechnet am Freitagabend und am Wochenende (15. bis 17. November), wenn viele Menschen unterwegs sind und Geld ausgeben, geht bei einer Sparkasse in NRW gar nichts mehr. Am Automaten Geld abheben, an der Supermarkt-Kasse, im Restaurant oder im Kino per Karte bezahlen – alles nicht möglich. Zwar hatte es im Vorfeld Warnungen gegeben. Und doch werden viele Kunden von der Situation plötzlich kalt erwischt.

Sparkasse in NRW: Tagelang weder Bargeld noch Kartenzahlung

Es geht um die Sparkasse Münsterland Ost, die an diesem Wochenende ihre technische Fusion mit der ehemaligen Sparkasse Beckum-Wadersloh vollzieht. Während die sensiblen IT-Systeme beider Institute zusammengeführt werden, geht bei dieser Sparkasse in NRW wortwörtlich nichts mehr.

Die Sparkasse Münsterland Ost betont selbst, dass es tagelang zu Einschränkungen bei Kartenzahlungen, im Online-Banking sowie an Geldautomaten und an allen weiteren SB-Geräten kommen werde. Im Detail listet die Sparkasse in NRW auf:

Ein- und Auszahlungen bei Banken und Sparkassen im In- und Ausland sind für Kunden der Sparkasse Münsterland Ost zeitweise nicht möglich.

Kartenzahlungen per Sparkassen-Card (im Handel, an Tankstellen usw.) sind zeitweise nicht möglich. Für Kreditkarten gilt diese Einschränkung nicht.

Das Online-Banking und Sparkassen-Apps stehen während der technischen Fusion nicht zur Verfügung.

Das Bezahlsystem Giropay steht nicht zur Verfügung.

Kontoauszugsdrucker und SB-Geräte stehen zeitweise nicht zur Verfügung.

Sparkasse Münsterland Ost appelliert an Kunden

Im Vorfeld hatte die Sparkasse Münsterland Ost gewarnt und an ihre Kunden appelliert: „Unsere Empfehlung: Bitte versorgen Sie sich rechtzeitig vor der Umstellung mit Bargeld und zahlen Sie am Fusionswochenende per Kreditkarte oder in bar!“

Zehntausenden Kunden dieser Sparkasse in NRW bleiben also bis Sonntag um etwa 18 Uhr nur wenige Möglichkeiten zum Bezahlen: per Bargeld, soweit man sich vorher damit eingedeckt hat, oder per Kreditkarte. Manch einer, der auch noch ein Konto bei einer anderen Bank hat, kann sich in dieser Situation glücklich schätzen.

Für Kunden der ehemaligen Sparkasse Beckum-Wadersloh gilt nach der technischen Fusion: Ab Montag, 18. November, müssen sie die Adresse www.sparkasse-muensterland-ost.de nutzen. Beim ersten Starten der App „Sparkasse“ und der App „Sparkasse Business“ hilft ein Fusionsassistent bei der Umstellung der Konten. Die Daten der S-Invest App können aus technischen Gründen nicht übertragen werden. Die App muss gelöscht und komplett neu installiert und eingerichtet werden. Die S-pushTAN-App funktioniert weiter, es muss aber ein neuer Registrierungsbrief angefordert werden.