Weihnachtsmarkt Essen: Bargeld-Hammer offiziell – das müssen Besucher jetzt wissen

Endlich geht sie wieder los: Die Weihnachtsmarkt-Saison! Bei einer heißen Tasse Glühwein und dem Duft von gebrannten Mandeln zwischen bunten Buden umher zu spazieren und die besinnliche Vorweihnachtszeit genießen – das gehört für viele Menschen fest zur alljährlichen Tradition.

So auch im Ruhrpott. Am Freitag (15. November) beginnt der Weihnachtsmarkt in Essen. Vom Kennedyplatz bis zum Willy-Brandt-Platz erstrahlt die City in warmem Licht. In den Wochen bis zum Weihnachtsfest werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Doch für eben die gibt es nun eine wichtige Neuerung – und die hat mit der Bargeld-Zahlung an einigen Ständen zu tun.

Weihnachtsmarkt Essen mit Bargeld-Hammer

Von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu geschmackvollen Geschenkideen – die Auswahl auf dem Weihnachtsmarkt Essen ist groß. Über 100 Buden warten auf die Besucher, überall kann man sich festliche Kleinigkeiten kaufen. Aber gerade, wenn es um die Verpflegung geht, gibt es häufig eine Einschränkung: Während immer mehr Stände auch Kartenzahlungen unterstützen, setzen einige Verkäufer nach wie vor nur auf Bargeld als Zahlungsmittel.

Vor allem beim Glühwein und dem dabei stets zu zahlenden Becherpfand werden häufig Scheine und Münzen verlangt. Da wird dann schnell das Handy gezückt und hektisch nachgesehen, wo sich denn der nächste Geldautomat der eigenen Bank befindet.

Zugegeben: Mitten in der Essener City ist man da nicht komplett aufgeschmissen. Aber Beispiel Sparkasse: Es gibt die Filiale am Kennedyplatz und den Geldautomaten am Handelshof-Hotel am Hauptbahnhof. Genießt man gerade einen Glühwein am Burgplatz, ist die nächste Bargeld-Möglichkeit in beide Richtungen jeweils 400 bis 500 Meter entfernt.

Doch genau da soll jetzt eine Neuerung auf dem Essener Weihnachtsmarkt nachhelfen. Denn mitten auf dem Weihnachtsmarktgelände wurde nun von den Veranstaltern ein mobiler Geldautomat installiert – als zentrale Anlaufstelle für jedermann, der noch spontan ein bisschen Bargeld abheben muss.

Mobiler Geldautomat am Kennedyplatz

Der Geldautomat befindet sich einem kleinen Wagen hinter der Bühne am Feuerwald (Friedensplatz), oberhalb der Treppe an der Primark-Filiale. Das bestätigte Nicola Schwedt von der Essen Marketing GmbH auf Nachfrage von DER WESTEN: „Das ist neu in diesem Jahr.“

Der Automat ist zentral gelegen zwischen den Weihnachtsmarkt-Bereichen am Kennedyplatz und an der Kettwiger Straße, die zum Willy-Brandt-Platz führt – und somit für Besucher in beiden Bereichen eine gut zu erreichende Alternative, um an Bargeld zu kommen.

Geld abheben nur gegen Gebühr

Es ist jedoch der einzige mobile Automat auf dem Essener Weihnachtsmarkt, erklärt Schwedt. Und besonders wichtig: „Da der Geldautomat zu keiner Bank gehört, fällt für alle Kunden eine Transaktionsgebühr in Höhe von 4,50 Euro an.“