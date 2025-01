Duisburg: Familienvater (38) stirbt bei Explosion – Familie steht vor dem Nichts!

Es ist ein Albtraum, der für eine Familie zu einer tragischen Realität geworden ist. In einem Familienhaus in Duisburg kam es am Donnerstag (9. Januar) in einem Keller zu einer Explosion, die durch das ganze Haus fegte. Der Vater der Familie verunglückte bei dem Unfall und hinterließ seine Frau und seine zwei Kinder. Die Menschen aus dem Stadtteil Bissingheim sind bestürzt und wollen der trauernden Familie helfen.

Der 38-jährige Familienvater befand sich zu dem Zeitpunkt des Unfalls alleine im Haus, als es plötzlich im Keller des Hauses in Duisburg zu einem Brand und einer Verpuffung kam. Die genauen Ursachen werden momentan noch ermittelt. Wie die „WAZ“ berichtet, fegte die Explosion durch das komplette Einfamilienhaus, und das Haus an der Bissingheimer Straße stürzte ein.

Duisburg: Spendenaufruf für die trauernde Familie

Als die Einsatzkräfte am Unfallort in Duisburg ankamen, konnten sie den Mann nur noch tot bergen. Er hinterlässt seine Ehefrau, die am Unfallort von Seelsorgern betreut wird und seine beiden Kinder, die mit sechs und acht Jahren ihren geliebten Vater verloren haben. Es ist ein Verlust, den man sich kaum ausmalen kann.

+++ Ruhrgebiet: Frittenwerk sorgt mit „Weltneuheit“ für Verwirrung – „Ich sterbe“ +++

Niemand kann der trauernden Familie nach diesem schrecklichen Unfall ihren Schmerz nehmen, aber trotzdem wollen die Menschen aus dem Stadtteil Bissingheim in Duisburg der Familie helfen. Andrea Bobardt-Lange startet einen Spendenaufruf, um der Familie wenigstens finanziell unter die Arme zu greifen.

Auf der Spendenplattform „GoFundMe“ schaltet sie am Morgen nach dem Unfall in Duisburg eine Spendenkampagne online und schreibt: „Lasst uns die junge Familie unterstützen! Sie haben nicht nur ihren Mann und Papa verloren, sondern auch ihr Zuhause“. Sie will der Familie helfen, wo es nur geht, auch wenn sie weiß: „Das ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Da kann man nur Lücken stopfen.“

+++ Ruhrgebiet: Kirche gefällig? Zu dieser Villa gibt es ein Gotteshaus dazu +++

Spendenziel war nach nur einen Tag erreicht

Und mit dem Spendenaufruf hat sie auch sehr schnell großen Erfolg. Wie die „WAZ“ berichtet, wurden nach nur einer Stunde bereits tausende Euro gespendet. Schon am Nachmittag waren es 30.000 Euro und bereits am Samstag (11. Januar) konnte man den Zielbetrag von 50.000 Euro erreichen. Die Spendenkampagne ist weiterhin online, um für die Familie aus Duisburg so viel Unterstützung zu sammeln, wie nur möglich.

Mehr Themen:

Die Familie des verstorbenen Mannes aus Duisburg ist gerührt von dieser Anteilnahme und Hilfsbereitschaft der Menschen aus Bissingheim. Wie die Ehefrau des Verstorben auf die Spendenkampagne reagiert hat, erfährt man in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.