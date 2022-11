Duisburg: DAS ist so teuer wie nirgendwo sonst in Deutschland

Strom, Gas, Lebensmittel: Alles wird immer teurer! Das gilt natürlich auch für die Menschen in Duisburg. Doch die Bewohner der Ruhrgebietsstadt müssen noch einen weiteren Preis-Schock verkraften.

In vielen Städten steigt der Taxipreis deutlich – aber nirgendwo ist der Grundpreis so hoch wie in Duisburg! Schon alleine das Einsteigen in den Wagen kostet. Dabei ist das Taxi noch nicht einmal losgefahren. In Duisburg beträgt der Grundpreis satte 5,50 Euro! Dafür bekommst du aber den ersten Kilometer geschenkt.

Nicht nur in Duisburg müssen Menschen tief in die Tasche greifen

Rechnet man die Taxikosten nach rund einem Kilometer, dann liegt München mit einem Preis von 8,30 Euro ganz vorne, dicht gefolgt von Stuttgart (8,20 Euro). Auf Platz drei liegt Hamburg mit einem Preis von 8 Euro. Das ergab eine Rechnung des „Spiegel“ in den 15 einwohnerreichsten Städten Deutschlands.

Dabei zeigt nicht nur in Duisburg der Trend nach oben: Wer vor circa zwei Monaten mit dem Taxi vom Kölner Hauptbahnhof bis zum Rhein-Energie-Stadion fuhr, der zahlte dafür um die 20 Euro. Seit dem 1. September sind es mehr als 25 Euro – macht satte 25 Prozent mehr!

Duisburg: Auch Nachbarstadt schneidet schlecht ab

Insgesamt 500 unterschiedliche Tarifzonen gibt es in Deutschland. Die Preise werden von den zuständigen Kommunen festgelegt. Die Kosten setzten sich aus dem Grundpreis, dem Kilometerpreis und den Wartekosten zusammen. Die Tarife können je nach Tageszeit und Streckenlänge variieren.

Eine weitere Ruhrgebietsstadt, die im Taxi-Preisvergleich nicht günstig wegkommt, ist Essen. Hier zahlst du nach rund neun Kilometern 29,20 Euro. Macht Platz vier im Ranking nach Kilometer-Anzahl. Sowohl in Essen, als auch in Duisburg ist der Druck im Taxigewerbe hoch. Die Kommunen passen ihre Preise in unterschiedlichen Abständen an – und in Duisburg wurden dieses Jahr schon dreimal die Preise erhöht!

In Düsseldorf stieg der Taxi-Preis nicht

Fast ähnlich heftig fällt die Preiserhöhung in Essen aus. Eine Strecke von elf Kilometern kostete dort Ende 2021 um die 28 Euro. Inzwischen sind es 34 Euro – also satte sechs Euro mehr! In Düsseldorf hingegen haben sich die Preise seit 2015 nicht verändert. Aber auch hier wird über eine Tarifanpassung beraten, wie der „Spiegel“ schreibt.