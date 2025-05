Eurojackpot geht nach Deutschland – Lotto-Chico klappt die Kinnlade herunter

Ganz Deutschland ist in den letzten Wochen im Lotto-Fieber gewesen. Kein Wunder: Weil der Eurojackpot wochenlang nicht geknackt wurde, war er mit der absoluten Rekord-Summe gefüllt.

So ging es bei der Ziehung am Freitag (9. Mai) um die schwindelerregende Summe von 120 Millionen Euro. Ein Jackpot, bei dem selbst Deutschlands bekanntester Lotto-Millionär Chico vor Neid erblassen dürfte. Denn der Dortmunder gewann Ende 2022 „nur“ rund zehn Millionen Euro. Sein Blick geht jetzt Richtung Baden-Württemberg.

Eurojackpot geknackt – Deutscher jubelt

Denn dort hat ein Tipper oder eine Tippgemeinschaft genau die richtigen Gewinnzahlen (1, 5, 27, 36 und 43) sowie die beiden Eurozahlen 5 und 9 vorhergesagt. Damit geht der Mega-Jackpot nach Süddeutschland. Der Jubelschrei des glücklichen Gewinners dürfte in der Nachbarschaft wohl deutlich zu hören gewesen sein.

Nicht nur für den Gewinner ist es ein einmaliges Ereignis. Denn einen derart hohen Gewinn gab es bislang noch nie in Baden-Württemberg. Der Rekord lag bislang bei 90 Millionen Euro, die im Oktober 2016 ausgeschüttet worden waren.

Der Mega-Jackpot ist nicht die einzige Millionensumme, die am Freitag in Deutschland rausging. Auch in einem anderen Bundesland kannte der Jubel keine Grenzen.

Millionengewinn auch in Niedersachsen

So konnte sich ein Tipper aus Niedersachsen über 4.846.236,80 Euro freuen. Genau wie weitere Glückliche aus Norwegen, Estland, Finnland und der Slowakei hatte der frisch gebackene Millionär fünf Zahlen und eine Eurozahl richtig vorhergesagt und damit die Spielklasse 2 geknackt.

Weil sie keine Eurozahl richtig getippt hatten, müssen sich zwölf Tipper, unter anderem aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, NRW und Sachsen trotz fünf Richtiger mit 188.506,80 Euro begnügen. Für ein solides Muttertagsgeschenk sollte die Summe aber immerhin genügen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.