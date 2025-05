Lotto-Glückspilz räumt Jackpot ab – wenig später sitzt er im Gefängnis

Man sollte meinen, ein Lotto-Gewinn lässt alle Sorgen und negativen Gefühle verschwinden. Erst recht, wenn der Lotto-Jackpot einen von einem auf den anderen Schlag zum Multi-Millionär macht.

Ein Lotto-Spieler aus den USA konnte aber scheinbar trotz großem Glück nicht aus seiner Haut. Kurz nach seinem Triumph leistete er sich einen Fehltritt, der ihn erst einmal ins Gefängnis brachte.

Lotto-Spieler rastet in Strandbar aus

Der US-Amerikaner James Farthing war vor kurzem durch einen Lotto-Gewinn mit einem Mal zum Multimillionär geworden. Satte 167 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 148 Millionen Euro) räumte der Mann aus dem US-Bundesstaat Kentucky bei der Powerball-Lotterie ab, wie das luxemburgische Medium „L’Essentiel“ berichtet.

Aus dem Feiern des Gewinns kam der 50-Jährige offenbar auch drei Tage später noch nicht heraus, sorgte er in einer Strandbar in Florida doch für ordentlich Wirbel. So hielt sich der Armee-Veteran gemeinsam mit seiner Freundin Jaqueline Fightmaster im „TradeWinds Resort“ am St. Pete Beach auf, als es zum handfesten Eklat kam. Zunächst war die betrunkene Frau auf andere Gäste losgegangen, wurde deshalb von der Polizei verhaftet.

Auch Farthing selbst soll einem anderen Hotelgast ins Gesicht geschlagen haben – er wollte erst vom Tatort fliehen, wurde dann aber doch von einem Polizeibeamten festgehalten. Das ließ sich der Lotto-Gewinner allerdings nicht gefallen.

Lotto-Gewinner war auf Bewährung

Farthing soll dem Polizisten ins Gesicht getreten haben, dieser erlitt dadurch Schwellungen und Rötungen am rechten Auge. Weil der Lotto-Gewinner mit seinem Ausraster gegen Bewährungsauflagen verstieß, musste er in Haft. Immerhin: Die Kaution von 10.000 US-Dollar dürfte für den 50-Jährigen kein Problem darstellen.

Die Freundin des Millionärs befindet sich ebenfalls schon wieder auf freiem Fuß. Bleibt zu hoffen, dass das Paar mit dem Lotto-Gewinn künftig mehr anzufangen weiß, als sich zu betrinken und für Ärger zu sorgen. Schließlich stehen den beiden mit dem ganzen Geld so gut wie alle Möglichkeiten offen.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.