Brandstiftungs-Serie in Duisburg – der Verdacht fällt ausgerechnet auf SIE

Es ist ein unfassbarer Vorgang, der nur noch sprachlos macht! Nach der Brandstiftungs-Serie in Duisburg konnten die Ermittler der Polizei am Wochenende vier Tatverdächtige festnehmen. Inzwischen wurden auch die Wohnungen der Männer durchsucht.

Und tatsächlich konnte „umfangreiches Beweismaterial“ sichergestellt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag (27. Januar) mitteilten. Das Quartett wird verdächtigt, in den letzten Wochen an mehreren Orten in Duisburg Stroh- und Heuballen in Brand gesetzt zu haben.

Brandstiftung in Duisburg: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in U-Haft

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einer sechsstelligen Schadenshöhe auszugehen. Doch dass ausgerechnet diese Männer die Täter sein könnten, macht fassungslos. Die Männer sind nämlich allesamt Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr!

Engagierte Menschen also, die eigentlich aus freien Stücken bereit sind, der Berufsfeuerwehr zu helfen, wo Not am Mann ist. Dass sie bewusst Feuer gelegt haben sollen, lässt erschaudern.

Inzwischen wurde gegen sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehl erlassen – sie alle befinden sich derzeit in U-Haft. Die Hintergründe und Details der Taten werden weiter ermittelt.