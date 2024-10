Duisburg: Wohnhaus in Flammen ++ drei Personen im Krankenhaus

Brand in Duisburg! Plötzlich stand ein Wohnhaus in Flammen. Drei Person mussten ins Krankenhaus.

Brand in einem Gebäude in Duisburg-Mittelmeiderich! Mittwochnacht (16. November) um 23.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Schloßstraße alarmiert.

+++Frau aus NRW fährt mit ihrer Tochter nach Holland – es ist ihr letzter Ausflug+++

Duisburg: Starke Rauchentwicklung zu sehen

Bei Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung aus einem dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus zu sehen. Drei Personen konnten die Brandwohnung eigenständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, vier weitere Personen mussten aus dem ersten Obergeschoss, über den Balkon, mittels Leitern gerettet werden.

Mehr aus deiner Stadt: Duisburg: Neue Enthüllungen um „Weißen Riesen“ – Paketzusteller packen aus

Anschließend wurden diese Personen ebenfalls durch den Rettungsdienst untersucht. Drei Personen kamen ins Krankenhaus.

Duisburg: Insgesamt 40 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz

Neben der Menschrettung, wurde unmittelbar eine Brandbekämpfung im Gebäude eingeleitet. Eine Rauchausbreitung erfolgte auf das gesamte Gebäude. Umfassende Lüftungsmaßnahmen wurden ebenfalls durchgeführt.

In Duisburg hat es gebrannt. Foto: 4WTVnews_Duisburg

Es waren insgesamt 40 Kräfte der Feuerwehr und 16 Kräfte des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Auch in Recklinghausen hat es gebrannt

Auch in Recklinghausen hat es kürzlich gebrannt. Am Montagmittag (14. Oktober) waren in Recklinghausen die Rauchsäulen bereits von Weitem zu sehen. In der Stadt im Ruhrgebiet war in einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Fast 20 Personen wurden verletzt. Am Mittwoch (16. Oktober) kam nun die traurige Nachricht: Einer der Bewohner des Hauses, ein 70 Jahre alter Mann, ist im Krankenhaus verstorben. Mehr dazu hier>>>