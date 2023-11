Duisburg: Wichtige Bahn-Linie in Kürze gesperrt – DAS musst du jetzt wissen

Ein unerwarteter Einschnitt erwartet die Pendler in Duisburg in Kürze. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat große Bauarbeiten an der Linie U79 in einer Pressemeldung angekündigt, die den öffentlichen Nahverkehr in dieser Region wesentlich beeinflussen werden. Der betroffene Streckenabschnitt erstreckt sich zwischen den Haltestellen „Duisburg, Platanenhof“ und „Duisburg, Im Schlenk“. In dieser Zeit wird er für Bahnen nicht passierbar sein. Die Sperrung beginnt am Freitag, 3. November, um 20.30 Uhr, und dauert bis Montag, 6. November, 4 Uhr morgens.

Die Maßnahme wirft jedoch Fragen auf – Wie können die Bürger trotz dieser Sperrung mobil bleiben? Die DVG hat bereits Vorkehrungen getroffen, um den Verkehr am Laufen zu halten. Während dieser Zeitspanne werden Ersatzbusse der DVG im Einsatz sein, um die Fahrgäste zu befördern. Sie werden in der Regel an den Stadtbahnhaltestellen am rechten Fahrbahnrand halten oder an nahegelegenen Ersatzhaltestellen. Dies sollte den Reisenden eine gewisse Kontinuität bieten, während die Bauarbeiten durchgeführt werden.

Um die Reisenden auf dem Laufenden zu halten, werden Durchsagen in den Bahnen gemacht, um sie über alle Änderungen zu informieren. Die DVG und die Rheinbahn sind bemüht, den Bürgern eine so stressfreie Fortbewegung wie möglich zu bieten. Während diese Sperrung zweifellos eine Herausforderung für die Pendler darstellt, hoffen die Verkehrsunternehmen, dass die Bürger diese Maßnahme verstehen und während dieser Zeit Geduld bewahren werden.