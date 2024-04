Dortmund: Pendler brauchen starke Nerven – wichtige U-Bahn-Strecke wochenlang gesperrt!

Hiobsbotschaft für Pendler in Dortmund! Ganze drei Wochen lang wird jetzt eine wichtige U-Bahn-Strecke in Dortmund gesperrt. Zwar gibt es Umleitungen und Schienenersatzverkehr, doch wird das eine einschneidende Veränderung für Reisende innerhalb der Stadt.

Dortmund: U42-Strecke drei Wochen gesperrt

Schon am 7. April ertönt der Startschuss für die umfangreichen Gleisbauarbeiten in Dortmund. Von da an kommt es teilweise sogar bis zum Ende des Monats zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. Denn dann beginnen die Bauarbeiten auf der Linie U42.

Vom 7. bis zum 30. April kann die U42 nicht länger zwischen den Halten Schulte-Rödding und der Endhaltestelle Grevel verkehren. Stattdessen müssen Bahnreisende dann auf die Schienenersatzverkehrsbusse umsteigen. Diese pendeln zwischen Schulte-Rödding und Droote im 10- oder 15-Minuten-Takt hin und her. Für die SEV sollten Reisende 20 Minuten mehr einplanen.

Dortmund: Pendler müssen zweimal umsteigen

Da die Busschleife gesperrt ist, kann die Endhaltestelle Grevel nicht angefahren werden. Doch wie kommst du von Droote weiter Richtung Grevel? Ab dort musst du in die Buslinie 423 umsteigen. Diese fährt bis zur Nachtexpress-Haltestelle „Am Brandhof“ beziehungsweise an der Ersatzhaltestelle auf der Greveler Straße nahe „In der Liethe“.

Doch nicht nur auf der U-Bahn-Strecke, auch auf den Straßen kommt es im April zu Einschränkungen. Denn ab dem 2. April bis zum 3. Mai wird die Derner Straße zwischen der Hausnummer 333 und der Haltestelle Frank-Zimmer-Siedlung gesperrt, informiert der DSW21. Der Straßenverkehr muss umgeleitet werden sowie die Buslinien 410, NE2 und NE22.