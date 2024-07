Ein schrecklicher Unfall in Duisburg erschüttert nun auch einen Fußball-Verein aus NRW. Am Dienstag (30. Juli) ertrank ein 16-Jähriger beinahe im Bertasee. Doch kurz darauf verstarb er im Krankenhaus (wir berichteten).

Wie nun herauskam, war er ein aufstrebender Fußballspieler der U-17-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Der Verein hat sich in tiefer Trauer nun mit ein paar Worten an die Öffentlichkeit gewandt.

Duisburg: Bade-Opfer war U17-Spieler bei Fortuna Düsseldorf

Am Dienstagabend kam es zu einem tragischen Vorfall am Bertasee in Duisburg. Ein Jugendlicher war untergetaucht und nicht mehr hochgekommen. Zeugen vor Ort versuchten nach ihm zu tauchten und mussten ebenfalls gerettet werden. Dann zogen professionelle Rettungstaucher den 16-Jährigen aus dem Wasser, brachten ihn ins Krankenhaus. Doch sollten sich alle Mühe als vergebens erweisen. Der Jugendliche starb noch in der Nacht.

+++ Dortmund: Medizinischer Notfall im Freibad! Tote Frau aus Wasser gezogen +++

Am Tag nach dem tragischen Bade-Unglück meldete sich nun die Fortuna Düsseldorf. Wie sich herausstellte, war der Verstorbene Teil der U17-Mannschaft. Der Verein richtet nun ein paar Worte an die Hinterbliebenen.

Mehr News aus der Region haben wir hier für dich zusammengestellt:

Fortuna Düsseldorf erweist Spieler letzte Ehre

„Die Fortuna trauert um U17-Spieler Newton Opoku-Mensah“, schreibt der Club auf Facebook. „Der ganze Verein ist schockiert und befindet sich in tiefer Trauer. Das Mitgefühl der gesamten Fortuna-Familie gilt den Angehörigen, dem gesamten Team der U17 und den Mitarbeitern im Nachwuchsleistungszentrum.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weiter heißt es dort, dass bis auf Weiteres alle Trainings und der gesamte Spielbetrieb der Jugendmannschaften (U9 bis zur U19) auf Eis gelegt wird. „Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen“, so Klaus Allofs vom Vorstand für Sport und Kommunikation. „Newton war ein junger Mann, der seinen Traum gelebt hat und nun viel zu früh verstorben ist.“