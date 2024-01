Duisburg: Linienbus brennt lichterloh – wichtige Straße gesperrt

Großer Einsatz für die Feuerwehr Duisburg – und Umwege für zahlreiche Autofahrer, die am Montagmorgen im Berufsverkehr unterwegs gewesen sind!

Ein Linienbus der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) war am Montagmorgen (29. Januar) gegen 8 Uhr plötzlich bei voller Fahrt in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Duisburg war mit Einheiten der Wachen Walsum und Hamborn vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Mehr als eine halbe Stunde dauerte es, die Flammen zu ersticken. Daran schlossen sich Bergungs- und Aufräumarbeiten an.

Duisburg: Dr.-Hans-Böckler-Straße gesperrt

Ort des Geschehens war die Dr.-Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Aldenrade. Nach Informationen von DER WESTEN brannte dort ein großer Gelenk-Bus der DVG. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Glücklicherweise sind nach bisherigem Stand der Dinge keine Menschen zu Schaden gekommen. Alle Fahrgäste sowie der Fahrer konnten den Bus rechtzeitig verlassen. Manch einem steckte aber ein ordentlicher Schreck in den Knochen.

Wegen der Löscharbeiten, die sich einige Zeit hinzogen, war die Dr.-Hans-Böckler-Straße in Höhe der Hoevelerstraße zeitweise voll gesperrt. Davon betroffen war vor allem die Buslinie SB40. Sie konnte die Einsatzstelle nicht passieren. Des Weiteren entfielen auf der Linie 905 die Haltestellen Hoevelerstraße und Walsum Rathaus.

