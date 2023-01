Doc Caro spricht Klartext: „Bedeutendes Sterberisiko“ – DARUNTER leiden über die Hälfte aller Deutschen

Die Corona-Pandemie machte Doc Caro (41) berühmt. Seit dem teilt die ausgebildete Notfallmedizinerin ihr Wissen immer wieder gerne in diversen Talkshows oder auf Social Media. Auch auf ihrem eigenen Youtube-Kanal (45.000 Abonnenten) gibt sie immer wieder Tipps zu verschiedenen Gesundheitsthemen. In einem ihrer Videos spricht sie ein Thema an, welches die Hälfte der Deutschen betrifft.

Jeder zweite von uns ist übergewichtig! Diese Nachricht ist zwar erschreckend, aber leider nicht neu. Doc Caro nahm sich diesem Thema jetzt an – und hat eine dringende Warnung an alle, die zu viel Kilos auf den Rippen mit sich schleppen.

Doc Caro: Viele Faktoren beeinflussen unser Gewicht

„Es ist eben nicht damit getan einfach zu sagen, nimm ein bisschen ab, mach ein bisschen Sport. Die Betroffenen leiden tatsächlich sehr“, weiß Carola Holzner, wie Doc Caro mit bürgerlichem Namen heißt. Laut des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen stark übergewichtig. Dabei gelten Personen mit einem Body-Mass-Index von über 25 als übergewichtig.

Bei Übergewicht werden mehr Kalorien aufgenommen als verbraucht. Dabei spielen aber auch Faktoren wie Genetik, Psyche und andere Krankheiten eine große Rolle, wie Doc Caro weiß. Zu wenig Schlaf und zu viel Stress und auch bestimmte Medikament können ebenfalls zu Fettpölsterchen führen.

Doc Caro: Übergewicht bringt weitere Krankheiten mit sich

Und das Übergewicht wiederum bringt weitere Krankheiten mit sich: Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Gelenk- und Rückenbeschwerden. Menschen mit zu vielen Kilos auf der Hüfte erholen sich von Erkrankungen meist viel langsamer. Erhöhte Fettwerte sorgen für eine Fettleber, die wiederum zu Leberzirrhose führt. „Übergewicht stellt auch ein bedeutendes Sterberisiko da. Im Schnitt sterben deutlich übergewichtige Patienten acht Jahre früher als Menschen mit Normal-Gewicht“, mahnt Doc Caro.