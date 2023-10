Doc Caro aus Duisburg verbreitet Lügen – dahinter steckt eine bewusste Strategie

Sie ist Deutschlands wohl bekannteste Notfallmedizinerin. Carola Holzner alias Doc Caro aus Duisburg ist nicht nur in der Notaufnahme des Helios Klinikums in Duisburg und als fliegende Notärztin bei der ADAC-Luftrettung unterwegs.

Die 41-Jährige kämpft auch an anderen Fronten für die Gesundheit der Menschen. So betreibt Doc Caro einen Instagram-Kanal mit über 341.000 Followern und ist auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen. In der „NDR-Talkshow“ gibt die TV-Medizinerin jetzt aber zu, dass sie es mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt – zumindest im privaten Bereich.

Doc Caro entlarvt eigene Lügen

Die TV-Ärztin, die ab dem 4. Oktober in einem neuen Format bei Vox zu sehen ist (mehr Details dazu hier >>>), sollte in der Talkrunde an der Seite von Helge Schneider und Bärbel Schäfer am Freitag (27.Oktober) medizinische Mythen entlarven. Dabei ging NDR-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt neben ernsthaften Fragen auch hier und da auf solche mit Augenzwinkern ein. So wollte er unter anderem erfahren, ob man sich totlachen kann oder auch, ob ein hoher Zuckerkonsum das Risiko einer Diabetes-Erkrankung erhöht.

Auch interessant: A40 in Duisburg: Mitten in Vollsperrung – als DAS passiert, ist das Chaos komplett

Meyer-Burckhardt spielte unter anderem auf einen Satz ab, den viele Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben: „Wenn ihr zu viel Fernsehen guckt, bekommt ihr viereckige Augen.“ Doc Caro beißt sich auf die Lippen und muss zugeben: „Das sage ich tatsächlich auch meinen Kindern.“ Die Medizinerin enthüllt, dass sie ihrem Nachwuchs noch weitere solcher Mythen auftische.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

„Das wird Horror“

Doc Caro verteidigt ihre Strategie: „Man muss sich als Eltern auch ein bisschen was bewahren, wie man den Kindern irgendwie erklärt, dass man das nicht machen soll. Und ich finde so ein bisschen darf man die Kinder auch verkackeiern.“

Mehr Themen:

Noch habe die Medizinerin mit dieser Strategie Erfolg. Ihr graut es laut eigener Aussage aber davor, wenn ihre Kinder in der Lage sind, die Wahrheit über die Flunkereien ihrer Mutter im Netz herauszufinden. Meyer-Burckhardt gibt ihr schon mal einen kleinen Ausblick auf das, was sie erwartet, wenn die Kinder alt genug sind: „Das wird Horror, das kann ich dir jetzt schon sagen.“ Woher Mythen stammen und welche Doc Caro noch in der Talkshow entkräftet, kannst du hier in der NDR-Mediathek nachschauen.