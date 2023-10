A40 in Duisburg: Mitten in Vollsperrung – als DAS passiert, ist das Chaos komplett

Pendler brauchen rund um Duisburg derzeit Nerven wie Drahtseile. Denn mit der Vollsperrung der A40 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg (ab 27. Oktober) geht es auf den Autobahnen rund um die Ruhrgebiets-Stadt endgültig nur noch im Schneckentempo voran.

Denn die weiteren Baustellen auf der A3 und A59 rauben den Autofahrern schon seit Wochen den letzten Nerv. Mitten im Berufsverkehr am Montagmorgen (30. Oktober) sollte dann noch ein Unglück hinzukommen.

A40-Sperrung in Duisburg: HIER staut es sich

Die Sperrung der A40 in Duisburg ist unausweichlich. Bis nächsten Samstag (6. November) soll die Autobahn an den ersten Teil der neuen Rheinbrücke angeschlossen werden. Zwar sind Umleitungen, etwa über das Kreuz Moers (A57) auf die A42 und das Kreuz Duisburg-Nord (A42/A5) auf die A59 ausgeschildert. Staus sind in dieser Zeit unausweichlich, wie ADAC-Sprecher Thomas Müther ankündigte: „Bauzeit ist eben auch Stauzeit. Das Ruhrgebiet ist wahnsinnig sensibel, eine Sperrung mehr hat sofort enorme Auswirkungen.“

Und so kam es am Montagmorgen, wie es kommen musste: Die Autobahnen rund um Duisburg entwickelten sich zum Nadelöhr. In beiden Fahrtrichtungen der A40 staute es sich vor den Umleitungen im Berufsverkehr auf mehreren Kilometern. Gleichzeitig war auch die Ausweichstrecke der A42 Richtung Kamp-Lintfort zwischen Oberhausen und Duisburg verstopft. Und auch an den Baustellen der A3 und A59 ging es nur mühsam voran.

Stau-Chaos komplett

Als wäre das nicht alles schon nervig genug, sollte ein Unfall auf der A57 das Stau-Chaos schließlich komplett machen. Denn am Morgen hatte es zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld Zentrum gekracht. Die Folge: 15 Kilometer stockender Verkehr Richtung Süden. Den Weg zu einer möglichen weiteren Ausweichroute über die A44 konnten sich Autofahrer also auch abschminken.

Es ist ein erster Vorgeschmack auf das, was Autofahrer im Laufe der Woche auf den Autobahnen rund um Duisburg erwarten dürfte. Der ADAC machte deshalb im Vorfeld bereits deutliche Empfehlungen. Mehr dazu hier >>>