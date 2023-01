Doc Caro aus Duisburg: Jetzt ist es raus! Sie wechselt ausgerechnet zur Konkurrenz

Neuer Job für Dr. Carola Holzner alias Doc Caro! Erst in der vergangenen Woche hatte TV-Sender Sat. 1 die Zusammenarbeit mit der Medizinerin aus Duisburg beendet. Eine zweite Staffel der Dokumentation „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ werde es nicht geben.

Doch die Enttäuschung der Fans hat nicht lange gehalten. Denn wie nun enthüllt wurde, kommt es schon bald zum TV-Comeback der Notfallärztin aus Duisburg. Denn die Konkurrenz hat sie jetzt unter Vertrag genommen.

Doc Caro aus Duisburg wechselt zur Konkurrenz

Die Quoten waren solide: Teilweise erreichte das Doku-Format mit Doc Caro einen Marktanteil von über neun Prozent. Dennoch endet die Zusammenarbeit mit Sat. 1 nach nur einem Jahr. „Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, sagte Sat-1.-Sprecher Christoph Käfer (mehr hier).

Jetzt hat sich TV-Sender Vox exklusiv die Dienste der Duisburgerin gesichert. Wie der TV-Sender mitteilte, werde Doc Caro 2023 „mit einer eigens auf sie zugeschnittenen Doku-Reihe zu sehen sein“.

Doc Caro hat großen Wunsch

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vox und RTL Deutschland. Unser gemeinsamer Wunsch ist es, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie für Medizin und ihre Gesundheit zu begeistern und spannende Einblicke in gesellschaftlich relevante Medizinthemen zu geben. Denn Gesundheit geht uns alle etwas an. Ich kann es nicht abwarten“, freut sich Doc Caro.

„Dr. Carola Holzner ist nicht nur Medizinerin aus Leidenschaft, sie hat auch die besondere Fähigkeit, ihr medizinisches Wissen spannend und für jedermann verständlich zu vermitteln – und das mit großem Erfolg“, bergründet Marcel Amruschkewitz die Neuverpflichtung.

Der VOX-Chefredakteur & -Unterhaltungschef freue sich sehr, eine exklusive Zusammenarbeit mit Doc Caro ausgehandelt zu haben. „Mit ihrer großen Expertise und ihrer direkten und empathischen Art passt sie perfekt in die Vox-Familie“, so Amruschkewitz. Neben dem Doku-Format bei Vox soll Doc Caro außerdem in verschiedenen RTL-Magazinen als Expertin zum Einsatz kommen.