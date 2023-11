Doc Caro aus Duisburg macht es offiziell: „Spekulationen haben ein Ende“

Die Ärztin Doc Caro ist wohl nicht nur in Duisburg, sondern in ganz Deutschland die bekannteste Notärztin. In der VOX-Sendung „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ feierte sie riesige Quotenerfolge und eroberte im Nu die Herzen der Fans. In ihrer eigenen Doku-Reihe nimmt sie die Zuschauer mit in ihren außergewöhnlichen Arbeitsalltag. Bei Instagram gewährt Doc Caro ab und an auch Einblicke in ihr Privatleben.

Schon seit langem kursieren Gerüchte zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus und dem Mann an ihrer Seite. Nun haben die Spekulationen endlich ein Ende.

Doc Caro aus Duisburg: Endlich ist es raus

Fans der symphytische Notärztin spekulieren schon seit längerem: Ist Doc Caro nun verlobt? Jetzt ist es endlich raus: Die 41-Jährige gab ihre Vermählung bekannt. „Alle Spekulationen haben ein Ende: Wir haben „ja“ gesagt. Weit weg von allen, ganz allein, nur für uns“, hieß es auf ihrem Instagram-Account. Und weiter: „Ja! Ja zum Leben! Ja zum Glück! Ja zur Liebe! Ja zu dir! Angekommen!“, schrieb sie die rührende Worte in die Zeilen.

Eine heimliche Hochzeit passt zum Doku-Star aus Duisburg. Auch in der Sendung hielt Doc Caro ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Doch eins ist klar: Die Ärztin ist nicht mit irgendwem verheiratet, sondern mit dem Rettungshubschrauber-Piloten Jens Richter. Das passt!

Die Fans sind begeistert: „Eine wunderschöne Braut“

Die Kommentare unter ihrem Instagram-Post sind durchweg positiv. Alle Follower der Fernseh-Ärztin sind begeistert: „Alles erdenklich Liebe und Gute für euch und euren gemeinsamen Weg in die neue Zukunft!! Ihr seht toll aus“ ist nur eines der vielen Glückwunsche, die das frisch gebackene Ehepaar erhielt. Auch ihr Hochzeitskleid haut viele von den Socken: „Wow, so schön, eine wunderschöne Braut ,ihr seht so mega glücklich aus „.

Zum Abschluss hat die Notärztin aus Duisburg noch einen passenden Ratschlag an ihre Fans: „Die Liebe findet dich, sie sucht dich, nicht andersherum. Das Leben ist das, was wir draus machen. Und es ist wundervoll! Geht raus.. lebt, liebt und vor allem: macht was draus“. Die Redaktion von DER WESTEN wünscht den frisch Vermählten alles Gute!