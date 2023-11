Zoo Duisburg macht wichtige Ankündigung – es betrifft alle Besucher

Ein Besuch im Zoo Duisburg lohnt sich immer. Egal ob im Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter – die Tiere im Zoo Duisburg sind zu jeder Zeit zu sehen, der Tierpark hat das ganze Jahr über geöffnet.

Dennoch gibt es ab Dienstag (31. Oktober) eine Änderung für alle Besucher. So hat der Zoo kürzere Öffnungszeiten als bisher. Das bietet jedoch auch einen großen Vorteil.

Zoo Duisburg ändert Öffnungszeiten – das müssen Besucher wissen

Am Wochenende wurden die Uhren umgestellt und auch der Zoo Duisburg passt sich an die dunklere Jahreszeit an. So erinnert der Tierpark über Facebook alle Besucher daran, dass ab sofort andere Öffnungszeiten gelten.

Hatte der Duisburger Zoo bisher bis 19 Uhr geöffnet, schließt er ab diesem Dienstag im Rahmen der Winteröffnungszeiten bereits um 16.30 Uhr. Der Einlass schließt entsprechend um 15.30 Uhr. Die grundsätzliche Einlasszeit bleibt aber gleich: die Türen des Zoos öffnen sich jeden Tag ab 9 Uhr. Tierfreunde haben damit also knapp zweieinhalb Stunden weniger Zeit, ihre Lieblinge zu bestaunen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Zoo Duisburg: Eintritt wird günstiger

Mit der Umstellung auf die Winteröffnungszeit führt die Einrichtung am Duisburger Kaiserberg nämlich auch das Feierabendticket wieder ein. Wer erst ab 14.30 Uhr in den Zoo kommt – und somit nur noch zwei Stunden Zeit für seinen Besuch hat – kann sich über vergünstigte Eintrittspreise freuen. Erwachsene zahlen dadurch zum Beispiel nur noch zehn Euro statt 19,50 Euro, Kinder sechs statt elf Euro.

Die ermäßigten Feierabendpreise gelten von montags bis freitags und auch am Wochenende, nur an Feiertagen sind die Tarife nicht verfügbar.

Übrigens: Mit den neuen Öffnungszeiten ändern sich auch die Tiervorstellungen im Zoo Duisburg. So finden die Shows im Delfinarium um 11.30 Uhr und um 15 Uhr statt.