Bahn in Duisburg: Streit mit Jugendgruppe endet für 54-Jährigen mit Platzwunde – Grund ist absurd

Duisburg. Unschöner Vorfall in einer Bahn in Duisburg!

Ein Mann (54) war in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. August) in einen Zug der NordWest-Bahn unterwegs. Doch während der Fahrt kam es in Duisburg zu einer heftigen Auseinandersetzung – über deren Auslöser man nur den Kopf schütteln kann.

Bahn in Duisburg: Faustschlag ins Gesicht!

An Bord des NWB 75331 bemerkte der Mann eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher. Dabei fiel dem 54-Jährigen sofort auf, dass keiner der jungen Männer einen Mund-Nasen-Schutz trug, wie es in öffentlichen Verkehrsmitteln aktuell jedoch noch vorgeschrieben ist.

Er wies die Jugendlichen darauf hin und forderte sie auf, eine Maske aufzusetzen. Als Reaktion darauf stand einer der jungen Männer auf, ging unvermittelt auf den 54-Jährigen los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht!

Bahn in Duisburg: Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Dabei erlitt der Mann eine Platzwunde an der Augenbraue und an der Nase – und musste später ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche und seine Begleiter flohen an der Haltestelle „Duisburg Meiderich-Süd“ aus der Bahn.

Die alarmierte Bundespolizei erhielt zwar eine Beschreibung des Tatverdächtigen, da ein Zeuge ein Foto des jungen Mannes angefertigt hatte. Doch bislang blieb die Fahndung erfolglos.

Auf den Tatverdächtigen wartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung – unter anderem auch deshalb, weil der Verdacht besteht, der junge Mann könnte möglicherweise mit einem Schlagring zugeschlagen haben. (at)