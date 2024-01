Aldi in Duisburg: Kundin muss plötzlich draufzahlen – der Grund ist absurd

Mega-Wut bei einer Aldi-Kundin aus Duisburg! Eigentlich wollte Eva P. nur ihren Einkauf erledigen – am Ende soll sie 42,85 Euro draufzahlen! Der Grund ist absurd und kaum zu fassen.

Eva P. war auf 180, als sie den Brief in den Händen hielt: Satte 42,85 Euro sollte die Aldi-Kundin zahlen. Der Grund: Sie hatte ihr Auto auf dem Aldi-Parkplatz in Röttgersbach nicht exakt in der vorgegebenen Markierung geparkt.

Aldi in Duisburg sorgt für Parkplatz-Wut

Dementsprechend groß war der Ärger bei der 80-Jährigen. „Ich war an dem Tag Anfang November gerade einmal 20 Minuten bei Aldi einkaufen und hatte keinen Zettel an der Windschutzscheibe, dass ich falsch geparkt habe“, sagte die Rentnerin gegenüber der „WAZ“. Ein Foto ihres angeblich missglückten Parkversuchs bekam sie gleich mit der Zahlungsaufforderung dazu geschickt.

„Ich kann darauf gerade so erkennen, dass ich mit den linken Reifen knapp über der Parkplatzmarkierung gestanden habe.“ Das Auto neben ihr hatte ebenfalls nicht ganz korrekt geparkt, sodass ihr nichts anderes übrigblieb, als ebenfalls etwas versetzt zu parken.

Aldi-Kundin bekam erst Wochen später ihr Geld zurück

Die Zahlungsaufforderung stammt vom Aldi-Parkplatz-Betreiber „Safe Place GmbH“. Eva P. zahlte zunächst zähneknirschend. Doch unkommentiert wollte sie den Vorfall nicht lassen – und schrieb je einen Brief an Aldi und „Safe Place“. Eine Antwort bekam sie nicht.

Ihr Geld hat sie einige Wochen später trotzdem wieder zurückbekommen.