Aldi, Kaufland, Edeka und Co.: Auf diesen Trick fallen die meisten Kunden rein – du auch?

Supermärkte und Discounter wie Aldi, Kaufland, Edeka und Co. greifen nicht selten in die Trickkiste. Die Kunden sind dabei die Leidtragenden. Viele von ihnen fallen immer wieder drauf rein.

Es ist ein beliebter Trick bei Aldi, Kaufland und Edeka: Große Packungen mit weniger Inhalt. Auch wenn die Preise konstant bleiben, wird der Inhalt manchmal weniger. Oft fällt das Kunden gar nicht erst auf. „Shrinkflation“ nennt sich das Ganze.

+++Rewe, Aldi, Lidl und Co.: DIESE Lebensmittel können dich krank machen – von Erbrechen bis Krebs ist alles dabei+++

Aldi, Kaufland und Co.: Hersteller zocken dich gleich doppelt ab

So wiegt eine Packung Margarine beispielsweise statt 250 Gramm dann nur noch 200 Gramm. Der Preis bleibt aber gleich. Doch das ist nicht der einzige Trick, wie das Online-Portal „Faktastisch“ berichtet. Manche Hersteller lassen ihre Chipstüte sehr versteckt teurer werden. Plötzlich heißt es dann auf der Chipstüte „New Size“. In diesem Fall bedeutet das: Viel weniger Ware für ein bisschen mehr Geld. Du wirst also gleich doppelt abgezockt!

Wegen solch‘ fiesen Abzock-Methoden weist die Verbraucherzentrale Hamburg die Kunden hin: Prüft immer das Gewicht der Ware! Doch wenn du denkst, dass solch fiese Mogelpackungen nur in den Supermärkten und Discountern vorkommen, dann irrst du dich gewaltig. Du findest sie in so ziemlich jeder Branche.

Verbraucherzentrale hat klare Forderung

Die Verbraucherzentrale fordert deshalb jetzt, dass Produkte mit wenig Inhalt nicht mehr in den Regalen der Supermärkte und Discounter stehen dürfen.

Stattdessen sollen alle Verpackungen von den Herstellern bis zum Rand befüllt werden! „Das wäre ein echter Paradigmenwechsel hin zu weniger Trickserei und mehr Nachhaltigkeit“, so Armin Valet von der Verbraucherzentrale.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Außerdem wünscht sich die Verbraucherzentrale, dass es besser zu erkennen ist, wenn die Füllmenge geschrumpft ist, wie „Faktastisch“ weiterhin schreibt. Du solltest bei deinem nächsten Wocheneinkauf bei Aldi, Kaufland und Co. also ganz genau hinschauen.