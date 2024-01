Rewe, Aldi, Lidl und Co.: DIESE Lebensmittel können dich krank machen – von Erbrechen bis Krebs ist alles dabei

Nicht auf das Ablaufsdatum geachtet und einen abgelaufenen Joghurt gegessen – das dürfte wohl schon vielen passiert sein. Was folgte waren unschöne Stunden, die von Übelkeit und anderen Symptomen geprägt waren. Doch auch Lebensmittel von Rewe, Aldi, Lidl und Co., die noch haltbar sind, können große Folgen haben.

Denn laut neuesten Lebensmittelstudien wurden ganz verschiedene Produkte aus den herkömmlichen Supermärkten wie Rewe, Aldi, Lidl und Co. getestet. Die Ergebnisse sind nicht nur erschreckend, sondern auch besorgniserregend.

Rewe, Aldi, Lidl und Co: Gesundheitsgefährdende Auswirkung bei Tafelwasser

Bitterböse Überraschung! Wer denkt, mit dem Tafelwasser nicht allzu viel falsch machen zu könne, irrt sich gewaltig. Einer Studie der Columbia University in New York zufolge stellt sich Wasser in den Supermärkten als potenziell gesundheitsschädlich heraus. Verkauft in praktischen PET-Flaschen, offenbart das Wasser eine alarmierende Kontamination von mehr als 200.000 Nanoplastikpartikeln pro Liter.

Die Nanoplastikpartikel können noch tiefer als Mikroplastik in unseren Organismus vordringen und potenziell schwerwiegende Schäden verursachen. Ihre geringe Größe erleichtert ihnen das Eindringen in Gewebe, Organe und sogar bis in Zellen, wie Untersuchungen nahelegen. Experten warnen daher vor den potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit. Nanoplastik, aufgrund seiner geringen Größe als besonders toxisch eingestuft, könnte ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen haben.

Ähnlich besorgniserregend sind Auswertungen eines ÖKÖ-TESTS, der sich mit Pizza-Teig beschäftigt hat. Die heftige Erkenntnis: Neben einem erhöhten Salzgehalt weist das Labor bei einigen Pizza-Teigen Phosphat, eine erhöhte Gesamtkeimzahl und Enterobakterien nach. Die Darmkeime können neben Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auch Blutvergiftungen, sowie Entzündungen der Atemwege, der Haut, von Gewebe und Organen verursachen.

Krebserregende Pestizide in Schwarztee gefunden

Noch krasser sind die Auswertung zu einigen Schwarztee-Marken – unter anderem von Rewe, Aldi, Lidl und Co. In Sorten wie „Cornwall Ceylon- Assam Schwarzer Tee“, „K- Classic Würziger Ceylon- Assam Schwarzteemischung“ oder „King“s Crown Schwarzer Tee Darjeeling“ fand das Labor ein Dutzend Pestizide. Das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) stuft fast alle davon als „hochgefährlich“ ein – unter anderem das als krebserregend verdächtigte und reproduktionstoxische Insektizid Thiacloprid.

Gerade in kalten Jahreszeiten wie jetzt ist der Schwarztee besonders beliebt – schließlich erwärmt er die Gemüter. Doch bei dem Genuss des Tees sollte man vorsichtig sein! Schließlich könnte einige Sorten böse Folgen mit sich ziehen.