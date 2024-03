Rewe, Aldi & Co: Wirbel um Import-Erdbeeren! Können sie Kunden krank machen?

Aufregung um Obst bei Rewe, Aldi & Co! Importierte Erdbeeren stehen unter dem Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Es geht um Ware aus Marokko.

In Spanien sind an den Grenzen nun belastete Erdbeeren aufgetaucht. Beim Europäischen Schnellwarnsystems für Lebens- und Futtermittel (RASFF) klingelten darauf sofort die Alarmglocken. Von einem „hohen Risiko“ sei die Rede und Bauernverbände deklarieren eine „Gefahr für die öffentliche Gesundheit“.

Doch was ist mit den Supermärkten und Discountern in Deutschland wie Rewe, Aldi & Co? Sind die gefährlichen Erdbeeren schon dort gelandet? Wir haben nachgehakt.

Krankmachende Erdbeeren bei Rewe, Aldi & Co.?

In den Erdbeeren aus Marokko wurde tatsächlich Hepatitis A nachgewiesen. Wie konnte das passieren? Womöglich sind die Viren durch eine Bewässerung mit Abwasser in die Rosengewächse gelangt. Doch bevor du dir jetzt zu viele Sorgen machst: Es besteht keine Gefahr!

Die spanischen Behörden haben bereits Entwarnung gegeben. Denn die betroffenen Erdbeeren wurden nicht auf den Markt gebracht, sondern vorher abgefangen. Für spanische Bürger besteht also keine Gefahr. Und für Deutsche?

Rewe, Aldi & Co: Keine belasteten Erdbeeren im Verkauf

Auch für deutsche Verbraucher gibt es keinen Grund zur Sorge. Auf Anfrage beim Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen versichert uns ein Sprecher: „Die besagten mit dem Hepatitis A-Virus belasteten marokkanischen Erdbeeren sind nach Auskunft der spanischen Behörden nicht auf dem europäischen Markt gelangt“. Die Ware sei bereits vernichtet worden, bestätigt der Sprecher.

Zuvor hatten andere Medien, darunter das österreichische Blatt „Heute“, über den Vorfall berichtet. Doch ist es nicht das erste Mal, dass mit Hepatitis belastete Erdbeeren in Umlauf geraten. So gab es bereits im vergangenen Jahr denselben Verdacht bei Tiefkühlerdbeeren oder auch anderen tiefgekühlten Produkten.