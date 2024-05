Rewe, Lidl und Co.: Diese 3 Fehler vermeiden – sonst machst du dich unbeliebt an der Kasse

Eigentlich ist es nicht so schwer, den Kassenvorgang bei Rewe, Lidl, Aldi, Edeka usw. zu meistern. Du legst deine Waren auf das Laufband, hast deine Brieftasche griffbereit zum schnellen Bezahlen und räumst deine Einkäufe rasch in den Einkaufswagen oder deine Tasche.

Doch es gibt drei Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Sonst könnte die Kraft an der Kasse schnell sauer auf dich werden. Wir verraten sie dir!

Fehler Nummer 1 bei Rewe und Co.: Getränkekasten aufs Laufband stellen

Wenn du der Kassiererin bei Rewe oder anderen Supermärkten einen Gefallen tun willst, dann vermeide es unbedingt, Getränkekästen aufs Band zu stellen. Denn der schwere Einkauf darf nicht über den Scanner gezogen werden. So muss die Kassenkraft den Kasten selbst anheben – was auf Dauer auf die Gelenke und Bänder gehen kann. Besser ist es also, eine einzige Flasche aufs Laufband legen und zu informieren, dass man im Einkaufswagen davon einen ganzen Getränkekasten hat.

Fehler Nummer 2 bei Lidl und Co: Grillkohle und Erde aufs Band legen

In Frühling und Sommer werden auch wieder Grillkohle und Erde bei Discountern und Supermärkten angeboten. Doch oft sind die Verpackungen nicht komplett dicht und das Laufband an der Kasse kann dadurch dreckig werden. Mehrarbeit für die Kassiererin! Deshalb den Sack lieber im Einkaufswagen lassen und der Kassenkraft zum Einscannen hinhalten.

Fehler Nummer 3 bei Rewe, Lidl und Co.: Eine bestimmte Flasche gehört nicht aufs Kassenband

Von Ende August bis Oktober ist Federweißer-Saison. Doch du solltest unbedingt vermeiden, diesen Wein auf das Laufband zu legen. Die Flaschen sind nämlich nie ganz verschlossen, weil der Gärprozess nach der Abfüllung noch weitergeht. Sie können somit auslaufen!

