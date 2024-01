AfD in Duisburg: NRW-Chef macht bei Rede ekelhaften Witz – Menschen wenden sich angewidert ab

Am Samstag (13. Januar) veranstaltete die AfD in Duisburg ihren Neujahrsempfang. Während vor der Homberger Glückauf-Halle tausende Menschen gegen die Partei demonstrierten, ging es auch drinnen heiß her.

Zu einem besonders umstrittenen Moment kam es, als Martin Vincentz das Wort ergriff. Vincentz ist seit zwei Jahren Landesvorsitzender der AfD sowie deren Vorsitzender in der NRW-Landtagsfraktion. Als er am Samstag beim Neujahrsempfang der AfD in Duisburg seine Rede hielt, machte der 37-Jährige einen Witz, der viele Menschen sprachlos zurückließ.

AfD zum Neujahrsempfang in Duisburg

In seiner Rede widmete Vincentz sich einem Thema, das unter Rechtskonservativen enorm beliebt ist: Sprechverbote. Cancel Culture und linksgrüne Woke-Jugend sind längst die erklärten Feindbilder vieler Parteien rechts von der SPD. Und so warf auch Vincentz beim Neujahrsempfang der AfD in Duisburg mal wieder die Frage auf: Was darf man heute noch sagen?

Tausende Menschen demonstrierten gegen die AfD-Veranstaltung in Duisburg. Foto: imago/FUNKE Foto Services

Dabei widmete er sich vor allem dem schwarzen Humor. „Humor lebt davon, dass er auch mal schmutzig sein kann und Grenzen überschreitet“, sagt der NRW-Chef der AfD: „Eigentlich ist doch der Humor der beste, der den Humor aus den Leuten herausquält – also nicht der Humor, bei dem es ein ‚Hahaha‘ gibt.“

Vincentz weiter: „Sondern am besten ist doch der Humor: Wenn Sie vor einem Publikum stehen und einen besonders schmutzigen Witz erzählen, und die meisten Leute mit einem ‚Hohoho‘ reagieren.“

AfD-Politiker macht ekelhaften Witz

Den Gästen beim Neujahrsempfang der AfD in Duisburg brachte Vincentz dann auch einen solchen Witz mit: „Am besten ist eigentlich der Humor, der so schwarz ist wie der Amazon-Paketbote, der Ihnen die Pakete bringt.“

In der Halle brach nach dieser rassistischen Äußerung großes Gelächter aus. Doch die vielen Menschen, die am Samstag ganz bewusst von einem Besuch des AfD-Events abgesehen hatten, konnten sich nur angewidert abwenden.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Was sind das nur für widerliche Menschen“

Der Journalist Christoph Reichwein teilte ein Video der Rede bei Twitter, das umgehend dutzende Kommentare erhielt. „Was sind das nur für widerliche Menschen“, kommentierte ein Twitter-Nutzer. Ein anderer schrieb: „Pfui, einfach nur pfui. Für alle anderen Kommentare würde ich gesperrt werden.“ Und wieder der nächste fragte ironisch: „Lustig! Kleinen KZ-Witz vielleicht noch hinterher?“

Währenddessen hatten vor der Homberger Glückauf-Halle in Duisburg rund 2500 Menschen gegen die Partei und die Veranstaltung demonstriert. Ein Großaufgebot der Polizei trennte die Demonstranten und AfD-Sympathisanten.