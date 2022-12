A59 bei Duisburg: Schwerer Lkw-Unfall! Zufahrt zur A40 komplett gesperrt

Unfall mit Folgen auf der A59 bei Duisburg! Am Montagmorgen (19. Dezember) verlor ein Lkw-Fahrer, der auf der Autobahn in Fahrtrichtung Dinslaken auf die A40 in Richtung Essen wechseln wollte, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die A59 und A40 sind noch immer durch die Bergungsarbeiten behindert.

A59 bei Duisburg: Lkw-Unfall versperrt Zufahrt zur A40

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr am Montagmorgen am Autobahnkreuz Duisburg auf der A59. Der Lkw-Fahrer verlor demnach die Kontrolle über den Laster, als er auf der Verbindung zwischen der A59 und der A40 in Richtung Essen unterwegs war.

Laut einer Sprecherin der Polizei Düsseldorf fuhr der Lkw in eine Leitplanke, kippte daraufhin um und brannte. Der Fahrer des Lasters wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Sprecherin gegenüber DER WESTEN angibt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du im Notfall tun!

Zuerst die Unglücksstelle absichern, dann den Notruf unter 112 oder 110 wählen

Dazu die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren (Atmung, Herzschlag, Bewusstsein)

Im Fall der Fälle: die Wiederbelebung starten (Rhythmus: 30 mal Herzdruckmassage, 2 mal Atemspende), Blutungen stillen, Verletzten in stabile Seitenlage bringen

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht involviert.

Der Unfall versperrt den Zugang von der A59 in Duisburg auf die A40, die Bergungsarbeiten halten seit dem Morgen an.

A59 in Duisburg: A40 bis in die Abendstunden gesperrt

Wie die Sprecherin der Polizei Düsseldorf gegenüber DER WESTEN angab, werden die Arbeiten vor Ort auch noch bis mindestens 18 Uhr am Montagabend andauern.

Mehr News:

Solange wird auch mindestens die Zufahrt der A40 bei Duisburg für Autofahrer gesperrt bleiben.