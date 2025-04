A59 in Duisburg: Schwerer Lkw-Unfall! Autobahn war vollständig gesperrt

Nichts ging mehr auf der A59 in Duisburg in Richtung Dinslaken am Dienstagmorgen (22. April)!

Gegen 9 Uhr kippte dort an der Anschlussstelle Duisburg-Duissern ein Lkw um, sorgte für ein regelrechtes Verkehrschaos. Der mit 40 Tonnen Bauschutt beladene Lkw rauschte zunächst in eine Leitplanke und kam auf der Seite zum Liegen.

Feuerwehr und Autobahn rückten aus, auch Rettungshubschrauber „Christoph 9“ war an der Unfallstelle der A59 in Duisburg im Einsatz.

A59 in Duisburg: Lkw fährt in Leitplanke

Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet, ist noch unklar, warum der mit Bauschutt beladene 40-Tonner kurz nach dem Autobahnkreuz Duisburg auf der A59 in die Leitplanke fuhr und so den Unfall verursachte.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren schnell zur Stelle, ebenso der Rettungshubschrauber „Christoph 9“. Der Fahrer des Lkw wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde aber mit dem Helikopter in eine Klinik geflogen.

A59 in Duisburg für eine Stunde gesperrt

Die Bergungsarbeiten auf der A59 stellten sich aufgrund der Masse der Lkw-Ladung als schwierig heraus. Für knapp eine Stunde wurde die A59 zwischen Duisburg-Duissern und Duisburg-Meiderich voll gesperrt. Seit etwa 10 Uhr ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Laut ADAC herrscht auch jetzt aber noch Stau und stockender Verkehr in dem Bereich der A59, der Zeitverlust beträgt hier etwa fünf Minuten.

