A40 bei Duisburg: Weltkriegsbombe gefunden! Komplette Fahrbahn wird gesperrt

A40 bei Duisburg: Aufgrund der kontrollierten Sprengung einer Weltkriegsbombe wird ein Teil der A40 in Kürze gesperrt. (Symbolbild)

Duisburg. Bombenfund in der Nähe der A40 bei Duisburg!

Am Montag ist bei Bauarbeiten in der Essenberger Straße in Duisburg eine englische Fünf-Zentner- Bombe mit Säurezünder gefunden worden.

Autofahrer dürften sich über diesen Fund nicht besonders freuen. Ein Teil der A40 bei Duisburg wird vorübergehend gesperrt.

A40 bei Duisburg: Sperrung!

Der Pressesprecher der Stadt Duisburg teilte mit: „Die Bombe muss aufgrund ihrer Lage kontrolliert gesprengt werden“.

Es wurden schon Sperren rund um die Evakuierungszone aufgebaut. Ebenso wird ein Teil der A40 gesperrt werden.

Menschen in der Evakuierungs- und Sicherheitszone müssen während der Sprengung der Bombe einiges beachten. Foto: Stadt Duisburg

Werning fordert die Menschen auf, sich in Räumen mit geschlossenen Fenstern aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. In der Sicherheitszone im freien herum zu laufen ist verboten. Sirenen geben dann Entwarnung, wenn die Entschärfung der Weltkriegsbombe erfolgreich durchgeführt wurde.

Den Bereich zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Homberg und dem Autobahnkreuz Duisburg solltest du aufgrund der nahenden Sperrung großräumig umfahren. Die Sperrung der Autobahn wird in Kürze erfolgen.

Für die kontrollierte Sprengung der Bombe wurde über zwei Stunden lang Sand herbeigetragen. Dieser soll die Explosion dämpfen. Sprengmeister Tim Hofrichter wird für die Sprengung zuständig sein. (lb)