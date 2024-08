A40 bei Duisburg mehrere Tage gesperrt – Autofahrer müssen starke Nerven mitbringen

Das darf doch wohl nicht wahr sein! Diesen Gedanken werden aktuell wohl zahlreiche Pendler aus dem Ruhrgebiet und Umgebung haben. Es geht (schon wieder) um die A40! Die wird bei Duisburg gleich für mehrere Tage gesperrt. Du brauchst also schon sehr bald Nerven aus Stahl.

Autofahrer, bitte einmal gaaanz tief durchatmen: Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Autobahn A40 zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen, einschließlich Ersatzneubau der Rheinbrücke Neuenkamp, gibt es jetzt eine heftige Verkehrseinschränkung.

A40 bei Duisburg: Es gibt auch gute Nachrichten

Von Freitag, 23. August, 21 Uhr, bis Montag, 26. August, 5 Uhr, wird die A40 in Fahrtrichtung Venlo zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen voll gesperrt werden! Die Sperrung umfasst auch die Autobahnauffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Häfen.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Autobahnauffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Homberg in Fahrtrichtung Venlo steht dir weiterhin zur Verfügung. Eine großräumige „Rote-Punkt-Umleitung“ über die A59, A42 und A57 soll rechtzeitig eingerichtet werden.

Das steckt hinter den Umbauarbeiten

Grund für die Einschränkung: Umbauarbeiten an der Verkehrssicherung östlich der Rheinbrücke. Die Fahrtrichtung Essen ist von der Einschränkung nicht betroffen.

