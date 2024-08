Duisburg: Anwohner macht Grusel-Entdeckung im Hof – er befürchtet sofort das Schlimmste!

Das ist wirklich eine beängstigende Vorstellung! Man läuft zu Hause durch den Innenhof und stößt plötzlich auf einen beunruhigenden Fund. Genau das erlebte jetzt ein Anwohner aus Duisburg.

Die Folge war ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in der Duisburger Cecilienstraße. Was hatte der Anwohner da in der Dämmerung entdeckt? Der Grusel-Fund stellte auch die Einsatzkräfte erst einmal vor ein Rätsel.

Duisburg: Schock-Fund im Hinterhof

Der Vorfall hat sich, wie die Polizei Duisburg jetzt berichtet, am Montagabend (12. August) gegen 22.30 Uhr im Dellviertel ereignet. Eine unbekannte, aber ziemlich große Schlange hatte sich in den Innenhof an der Cecilienstraße verirrt. Bei allen Beteiligten schnellte der Puls in die Höhe, denn es konnte nicht sofort ausgeschlossen werden, dass der unerwartete Gast eine Bedrohung darstellte. Die Anwesenden warteten daher gespannt auf die zusätzlich alarmierten Fachleute des Tierrettungsdienstes.

Als die Experten in Duisburg eintrafen, konnte endlich Entwarnung gegeben werden. Der ungebetene Besucher war eine Kletternatter, regional auch als Stinknatter bekannt. Die kann zwar eine gewisse Ehrfurcht einflößen, stellt jedoch keine giftige Bedrohung dar. Der etwa 1,30 Meter lange, männliche Vertreter seiner Art wurde von den Tierrettern sicher eingefangen und für die weitere Betreuung mitgenommen.

Polizei bittet um Hinweise zum Halter

Wer kann Angaben zur Herkunft dieser Kletternatter machen? Foto: Polizei Duisburg

Nachdem der Schock nachgelassen hat, wendet sich die Duisburger Polizei jetzt mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Tieres oder Angaben zum Halter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203/2800 zu melden. Denn es stehen nun einige Fragen im Raum: Wie kam die Natter in den Hof? Wurde sie ausgesetzt oder ist sie ausgebüxt?

Obwohl der Name Stinknatter eher abschreckend klingen mag, ist diese in Ostasien verbreitete Schlangenart für Menschen völlig harmlos. Bei einer Bedrohung gibt sie einen sehr strengen, moschusartigen Duft ab – aber das war’s dann auch. Darüber hinaus ist die Schlange für ihre Fähigkeit bekannt, gut klettern zu können (daher auch Kletternatter). Die agilen Tiere, die bis zu 260 Zentimeter lang werden können, sind in der Natur wertvoll für das ökologische Gleichgewicht, da sie sich von Nagern und anderen kleinen Tieren ernähren.