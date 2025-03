A3 in Duisburg: Vollsperrung! Auto rast in Absperrung ++ Zwei Verletzte

Die A3 ist zwischen dem Kreuz Breitscheid und Duisburg-Wedau in Fahrtrichtung Arnheim voll gesperrt! Hier ist ein Autofahrer in eine Fahrbahnsperrung gerast und hat daraufhin einen Lkw getroffen, der in den nächsten Wagen rutschte.

Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf gegenüber „DER WESTEN“ bestätigt, gibt es aktuell zwei Leichtverletzte. Die Sperrung der A3 dürfte noch länger andauern.

A3 in Duisburg: Vollsperrung nach Unfall

Gegen 9.15 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Wie ein Sprecher berichtet, hatte ein Autofahrer offenbar Warntafeln übersehen, die die Autobahnmeisterei für Arbeiten aufgestellt hatte. Statt den so eingezogenen Fahrstreifen zu umfahren, war der Fahrer mitten hineingedonnert.

Auf seinem Weg touchierte er noch einen Lkw, der wiederum ein drittes Fahrzeug in Mitleidenschaft zog. Ein Rettungshubschrauber war kurz zuvor gelandet, dafür wurde auch kurzzeitig die Gegenfahrbahn gesperrt. Er konnte jedoch ohne Patienten wieder starten. Es gab lediglich zwei Leichtverletzte, der Lkw-Fahrer blieb verschont.

A3 in Duisburg noch länger dicht

Die Vollsperrung der A3 in Duisburg dürfte noch etwas andauern. Aktuell wird der Verkehr ab Breitscheid umgeleitet und auch diejenigen, die in dem bereits acht Kilometer langen Stau (Stand 11 Uhr) ab Ratingen-Ost stehen, müssen umkehren. Der WDR bittet die Wartenden dort eine Rettungsgasse für die Abschlepper zu bilden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, seien die Schlepper für die Autos bereits vor Ort und der für den Lkw auf dem Weg. Offenbar ist keines der Fahrzeuge mehr fahrbereit. Zudem ist Diesel ausgelaufen. Die Fahrbahn muss erst einmal gereinigt werden, bevor hier wieder was geht.