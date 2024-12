Flughafen Düsseldorf: Reisende machen Luftsprünge! Beliebtes Ziel deutlich ausgebaut

Gute Nachrichten für alle Vielflieger und Sonnenanbeter! EasyJet erweitert sein Streckenangebot ab Düsseldorf – und das schon vor dem großen Start im Jahr 2025!

Ab dem 30. März 2025 können Reisende endlich bis zu zwölfmal wöchentlich von der Rheinmetropole nach Mailand-Malpensa fliegen – und das ist erst der Anfang. Die Airline erweitert ihr Portfolio in Düsseldorf um weitere begehrte Destinationen.

Flughafen Düsseldorf: EasyJet erweitert Reise-Angebot

Warum eigentlich Mailand? Ganz einfach: EasyJet hat sich in der italienischen Luftfahrtbranche als „Remedy Taker“ einen exklusiven Platz gesichert. Was das bedeutet? Die Airline bekommt durch die Transaktion zwischen ITA und Lufthansa die begehrten Start- und Landerechte. Und das eröffnet eine riesige Auswahl an neuen Reisezielen – und natürlich günstigen Tarifen für alle, die nach Italien wollen.

Nach Ansicht von Lars Redeligx, dem Chef des Düsseldorfer Flughafens, ist dies ein echter Gamechanger: „Mailand und Düsseldorf sprechen dieselbe Sprache – und zwar die der Mode, der Kunst und der Innovation! Diese Städte passen einfach zusammen.“

Aber das ist noch nicht alles, denn von Düsseldorf aus könnten noch weitere Urlaubs-Highlights angeflogen werden. Und zwar nach London-Gatwick, Edinburgh und Nizza. Mit insgesamt 27 neuen Strecken nach Italien im Frühjahr 2025 setzt EasyJet neue Maßstäbe. Ein echter Gewinn für alle, die die europäischen Hotspots auf ihrer Bucketlist haben.

Flughafen Düsseldorf: Überblick der neuen Ziele

Und als wäre das noch nicht genug, können Reisende ab Düsseldorf jetzt auch das Pauschalreiseangebot von EasyJet holidays laut „austrianwings.info“ nutzen! Mehr als 3.000 Hotels und Unterkünfte stehen zur Auswahl und wer den Komfort eines Rundum-Sorglos-Pakets sucht, kann Flug und Hotel zu attraktiven Preisen kombinieren. Die Pauschalreisen sind durch eine Anzahlung von nur 75 Euro pro Person gesichert.

Eine kleine Übersicht der EasyJet-Strecken, die von Düsseldorf aus angeflogen werden:

Düsseldorf – London-Gatwick : bis zu 3x wöchentlich ab 30. März 2025

: bis zu 3x wöchentlich ab 30. März 2025 Düsseldorf – Edinburgh : bis zu 2x wöchentlich ab 2. Mai 2025

: bis zu 2x wöchentlich ab 2. Mai 2025 Düsseldorf – Nizza : bis zu 4x wöchentlich ab 24. Juni 2025

: bis zu 4x wöchentlich ab 24. Juni 2025 Düsseldorf – Mailand-Malpensa: bis zu 12x wöchentlich ab 30. März 2025 (mit bis zu 2 täglichen Verbindungen!)

Also Urlaub, ab in den Schrank, Koffer packen und ab in den Urlaub. Und wer mag, kann vor dem nächsten Flug noch schnell einen Blick auf Düsseldorf werfen – es lohnt sich.