Flughafen Düsseldorf endlich mit neuem Reiseziel – das erwartet Urlauber

Jetzt können sich die Urlauber so richtig freuen! Noch ist in Deutschland Winter, und so richtig denkt man nicht an den Sommer-Urlaub. Dabei könnte es sich lohnen, denn: Der Flughafen Düsseldorf bietet ab dem Sommer ein neues attraktives Ziel an!

Der größte NRW-Flughafen lockt jede Reisesaison Zigtausende Urlauber, die an diverse Ziele weltweit geflogen werden. Ab dem 30. März 2025, also zum Sommerfahrplan hin, kann man vom Flughafen Düsseldorf dann auch nach Mailand (Italien) fliegen!

Flughafen Düsseldorf endlich mit neuem Reiseziel

Diese Verbindung macht Easyjet möglich. Die Airline fliegt bis zu zwölfmal wöchentlich von der Rhein- in die Modemetropole. Airport-Boss Lars Redeligx freut sich, sagt: „Mailand und Düsseldorf sprechen dieselbe Sprache, wenn es um Kunst, Kultur, Mode, Vielfalt, Innovation und Wirtschaftskraft geht. Ich freue mich, dass Easyjet die Brücke zwischen diesen beiden dynamischen Metropolen stärkt.“

Easyjet hatte bereits neue Flugverbindungen nach London (England), Edinburgh (Schottland) und Nizza (Frankreich) von Düsseldorf aus angekündigt. Insgesamt wird die Fluglinie ab Frühjahr 2025 insgesamt 27 neue Strecken von und nach Italien anbieten.

Die Pläne wurden im Rahmen der Transaktion zwischen ITA und Lufthansa genehmigt. Deshalb wird Easyjet als sogenannter „Remedy Taker“ Kurzstreckenflüge zwischen beiden Ländern bedienen. Na, die Fluggäste wird’s freuen…