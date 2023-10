Flughafen Düsseldorf: Wird DIESE Airline zurückkehren? Reisende protestieren – „Gott bewahre“

Einer der wichtigsten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen: Düsseldorf. Mit rund 140.600 Flügen im vergangenen Jahr, drei Gates und 15.000 Quadratmetern Retail- und Gastronomiefläche punktet DUS bei vielen Reisenden aus ganz NRW. Über 16 Millionen Passagiere wurden 2022 von Düsseldorf aus in ferne Länder befördert. Kein Wunder, dass der größte Flughafen NRWs immer mal aufrüsten will!

+++ Flughafen Düsseldorf: Beliebtes Reiseziel bald öfter angeflogen – zum Leidwesen des Airport Köln +++

Über 60 verschiedene Airlines fliegen vom Flughafen Düsseldorf aus insgesamt 163 Ziele in 40 Ländern weltweit an. In Zukunft könnte eine weitere Airline hinzukommen.

Flughafen Düsseldorf: Wird es ein Comeback geben?

Eine irische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Dublin, die nach eigenen Angaben die größte und günstigste Fluggesellschaft Europas ist, plant nun eine Expansion. Die Rede ist natürlich von Ryanair. Trotz der weit über 400 Flugzeuge des Billigfliegers sieht es in Deutschland bisher eher mau aus. Der Billigflieger kritisiert, dass die Bundesregierung nach der Pandemie keine Maßnahmen zur Ankurbelung des Tourismus ergriffen habe und die Flughafen- und Luftsicherheitsgebühren sowie die Luftverkehrssteuer zu hoch seien. Deshalb liegt der Marktanteil von Ryanair in Deutschland derzeit bei nur 9 Prozent und damit weit unter den selbst gesteckten Zielen.

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Denn in einer aktuellen Investorenpräsentation betont das Management der Airline die ehrgeizigen Wachstumsziele für die nächsten zehn Jahre und spricht von einem „Jahrzehnt des Wachstums“. Dazu gehören auch klare Ziele von Ryanair für Deutschland.

Kommt Ryanair bald an den Düsseldorfer Flughafen?

Wie genau dieses „Jahrzehnt des Wachstums“ aussehen soll, ist noch unklar. Derzeit hat der Billigflieger 29 Flugzeuge an sieben deutschen Flughäfen im Einsatz, was weit unter den angekündigten Zielen liegt. Da der Düsseldorfer Flughafen zu den beliebtesten in ganz Deutschland zählt, ist nicht auszuschließen, dass die Billigairline bald auch von Düsseldorf aus startet. Bisher ist dies nur vom Flughafen Weeze aus möglich. Doch darüber sind viele User auf Facebook überhaupt nicht begeistert!

„Das wäre das Ende vom DUS!“

Die Meinungen über Ryanair gehen weit auseinander. In jedem Fall ist das Thema sehr brisant. Auf Facebook sind sich die User nicht einig, wie sie zu der neuen Veränderung stehen. „Ich habe nur gute Erfahrungen mit Ryanair gemacht“, kommentiert ein Nutzer und freut sich über die Aussicht auf Billigflüge ab Düsseldorf. Ganz anders eine Userin: „Mit denen will ich auf keinen Fall fliegen!“. Ein anderer Nutzer geht mit dem Flughafen Düsseldorf hart ins Gericht: „Der Flughafen Düsseldorf wird immer mehr zum Billigflieger Airport. Langstrecken Angebote ziehen sich immer mehr zurück“. Bei einem weiteren heißt es nur: „Gott bewahre.“

Ob und wann Ryanair den Flughafen Düsseldorf anfliegen wird, steht noch nicht fest. Fakt ist aber, dass wir in den nächsten 10 Jahren viel von der Billigfluglinie erwarten können und gespannt sein können, welche Änderungen uns in Deutschland bevorstehen.